Johan Derksen, de man die overal schijt aan heeft

Hij betitelt vrouwen bij voorkeur als ‘wijven’, vergelijkt Louis van Gaal met Benito Mussolini, flirt met het gedachtegoed van Thierry Baudet en hekelt ‘de gebrekkige mentaliteit van Marokkaantjes’. Hij lijkt overal mee weg te komen, maar met zijn opmerking ‘Weten we zeker dat het [rapper] Akwasi niet is’ bij een afbeelding van Zwarte Piet, ging hij vorig jaar ook volgens de programmamakers en adverteerders van Veronica Inside te ver. Was getekend Johan Derksen, de meest controversiële tv-persoonlijkheid van Nederland.

In het boek Derksen van het schrijverspaar Michel van Egmond en Antoinnette Scheulderman – hij ging met Derksen terug naar zijn roots, zij deed de interviews – lezen we veel smeuïge verhalen en ontboezemingen over de man achter de snor. Van Egmond schreef eerder bestsellers over Wim Kieft en René van der Gijp, niet toevallig tafelgenoten van Derksen in het even omstreden als populaire Veronica Inside.

Van Egmond is bevriend met Derksen, ze geven samen boeken (dus ook dit boek) uit bij Inside. Het is daardoor geen objectieve biografie geworden waarin zijn vele vijanden (slachtoffers) aan het woord komen. ‘Ze hebben een hekel aan me, maar daar heb ik het ook zelf naar gemaakt’, is het veelzeggende citaat van Tijl Uilenspiegel op de eerste bladzijde.

Bikkelharde linksback

Objectief of niet, Derksen leest als een roadmovie door het naoorlogse Nederland. Hij hoerde en snoerde als bikkelharde linksback bij Veendam, Cambuur, Haarlem en MVV. Hij slikte en snoof als manager van bluesband Cuby & the Blizzards, waar zijn vriend en leadzanger Harry Muskee het verkeerde voorbeeld gaf. Over zijn rock en roll-leventje laat hij optekenen: „Ik ben op mijn zeventiende het ouderlijk huis ontvlucht en sindsdien aan het zwerven. Ik ben al meer dan een halve eeuw on the road.”

Zeer bepalend in zijn leven is de vijandige relatie met zijn autoritaire vader, politiechef in het Betuwse Waaldorp Heteren. „Mijn moeder en ik hoefden nog net niet te salueren bij het ontbijt, het scheelde niet veel. Ik heb als kind gebeden: laat mijn vader van mijn moeder afblijven. Elke zondag braaf meezingen in de kerkpsalmen. En vervolgens je vrouw thuis een blauw oog slaan.”

Na de ervaringen met zijn vader en in het leger is hij „volkomen anti-autoritair geworden”, zijn hele leven lang. „Ik pik niets meer, van niemand. Ik heb overal schijt aan. Dat is onvermijdelijk als je wordt opgevoed door een zuipende vader en een huilende moeder. Ik denk dat ik daarom Louis van Gaal zo slecht kan verdragen als hij weer eens zijn stem verheft.” Over de Mussolini-vergelijking zegt hij: „Dat is satire.”

Schoppen, spugen, slaan

Het enige positieve aan zijn vader was dat die hem achterop de motor meenam naar NEC. „Zo ben ik in het voetballen gerold. Eigenlijk wilde ik drummer worden, maar dat vond mijn vader nog erger.”

Derksen was een behendige linksbuiten op het jeugdinternaat van Go Ahead. Toen het talent Bert van Marwijk zich op die positie aandiende, besloot hij zich om te laten scholen tot linksback. De elegante vleugelspeler – „Zijn haarscherpe voorzetten doen elke aanvaller watertanden”, schreef een lokale krant – werd een bikkelharde verdediger. „Ik deed de gekste dingen: schoppen, spugen, slaan. Ik heb me twaalf jaar structureel misdragen als prof.”

Dit alles ging gepaard met verdovende, dan wel oppeppende middelen. Dopingcontroles waren er niet. Opvallend veel topspelers uit de jaren 60 en 70 zijn bezweken aan een hartaanval: Epi Drost, Dick van Dijk, Nico Rijnders, René Notten, Theo Laseroms, Charly Bosveld en vele anderen. „Ik zou daar wel eens wetenschappelijk onderzoek naar willen laten doen”, zegt hij nu.

Over zijn eigen gebruik: „Wij konden slikken wat we wilden. We stonden met uitpuilende ogen aan de aftrap. Ik kreeg de pillen via de muziekscene. Ik dacht: wat goed is voor popsterren, moet ook werken bij een stelletje modale voetballers.”

Spreekbuis van Cruijff

De schopper en slikker op het veld was ook een keihard werkende, zeer goed geïnformeerde journalist. „IJver is belangrijker dan talent.” Aanvankelijk combineerde hij de bal met de pen. Hij was stads- en regioverslaggever in Groningen en Drenthe en later verslaggever, columnist en hoofdredacteur van het weekblad Voetbal International.

Hij kon toen al carrières maken en breken. Hij onthulde zwartgeldaffaires en was spreekbuis van Johan Cruijff, met wie hij voor een journalist een wel erg vriendschappelijke band onderhield. Iedereen die JC voor de voeten liep, werd in een column en later op tv genadeloos afgeserveerd door JD. „Ik ben absoluut niet objectief als het om Cruijff of Van Hanegem gaat.”

Derksen de privépersoon wekt sympathie, medelijden zelfs. Begin jaren 90 overleed zijn eerste vrouw na een val van een trap. „Ik heb zoveel verdriet gehad, dat ik daarna nooit meer heb gehuild, alsof de tranen op waren.”

Hij bleef als begin veertiger met een tienerdochter achter, hertrouwde („een vergissing”) en kreeg een tweede dochter. Met zijn derde vrouw leeft hij al weer decennia apart together. In zijn tuinhuis in het Drentse Grolloo trekt hij zich dagenlang terug met een grote sigaar, kijkt hij voetbal, luistert hij naar zijn favoriete bluesmuziek. Eten doen ze ook apart. En slapen met de labradoodle (Cuby) erbij in bed. Zijn relatie met zijn twee dochters is goed, maar afstandelijk. Geen kerstdiners, geen omhelzingen, geen geknuffel.

De vermeende geldwolf Derksen („Ik krijg van Talpa zes ton per jaar voor twee avondjes per week babbelen op tv”) doet veel aan liefdadigheid. Bijna overal waar hij voor gevraagd wordt, duikt hij op. „Ik heb een bek als een scheermes, maar het woord ‘nee’ komt er niet makkelijk uit.”

Derksen ‘onthult’ dat hij volgend jaar na een kwart eeuw stopt met tv-optredens. Hij zou al vóór de Akwasi-rel in 2020 tot dit besluit gekomen zijn. Of hij woord houdt, is nog maar de vraag. Hoe reageert hij wanneer John de Mol extra in de buidel tast voor zijn kijkcijferkanon?