De Jonge: voor 1 september klaar met vaccineren

Als de coronastrategie vanaf nu volgens plan verloopt, dan is iedereen die dat wil in Nederland voor 1 september volledig gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat heeft demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) gezegd in het televisieprogramma WNL op Zondag. Volgens de minister is het een „reëel scenario” dat we tegen die tijd ook van alle coronamaatregelen af zijn.

De Jonge benadrukte dat het belangrijk is om voorlopig voorzichtig te blijven en de coronamaatregelen in acht te nemen. „Nu denken we ‘we zijn er bijna’”. Maar: „als we het nu maar vast laten, dan duurt het weer langer,” zei de minister. Ook riep hij iedereen op die al een eerste dosis van de vaccins van Pfizer, Moderna en AstraZeneca kreeg, om ook de tweede prik te laten zetten. Vanwege nieuwe varianten op het coronavirus is dit extra belangrijk.

Eerder op de dag maakte De Jonge bekend dat mensen met de geboortejaren 1977 en 1978 nu aan de beurt zijn om een afspraak voor een coronaprik in te plannen. Op het coronadashboard is te zien dat tot nu toe ruim 9 miljoen vaccinaties zijn toegediend. Momenteel worden er ongeveer een miljoen prikken per week gezet.