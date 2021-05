Dankzij ‘herverwildering’ zijn de Bulgaarse bergen weer voor de gieren

Een avontuur is het zeker, op safari in Bulgarije. De gedeukte, blauwe Toyota-jeep schudt van links naar rechts en helt af en toe zo ver over dat het beslagen zijraam heel dicht bij het modderpad komt. Door plotseling noodweer is de route bergop alleen stapvoets en met ervaren navigatie begaanbaar. Achter het stuur zit – verweerd gezicht, één oog dichtgeknepen, onaangestoken sigaret paraat – Hristo Hristov (53). Niet alleen behendig chauffeur, ook fulltime bizonknuffelaar, wilde paardenmenner, wolvenvriend en roofvogelbeschermer.

„Denk je dat dit gewaagd is?”, vraagt hij met een ondeugende glimlach. „Dertig jaar geleden reed ik dit in een Trabant met het karkas van een geit op het dak. Ons eerste gierenrestaurant.” De autoradio mekkert de Duitse 80s-hit Forever Young.

We zijn in het Rhodopegebergte, een afwisselend vervaarlijk rotsig, dan weer vruchtbaar, glooiend gebied dat het zuidoosten van Bulgarije en een stukje Noord-Griekenland beslaat. In totaal half zo groot als België. De berg die we proberen te trotseren heet de Boynik. Dit is waar de wilde beesten zijn. Terug van weggeweest.

In de donkere periode, tijdens de transitie naar democratie, zijn de laatste paarden opgegeten Hristo Hristov natuurbeheerder

Ruim drie decennia geleden was dit het terrein van etnisch Turkse herders en Bulgaarse mijnwerkers. Maar de inwoners met Turkse wortels werden vlak voor het einde van het communisme massaal verdreven naar het oosten. De lood- en zinkmijnen sloten. En met de banen verdwenen ook de Bulgaren westwaarts. De nabijgelegen stad Madzharovo had duizenden inwoners, nu nog maar vierhonderd. In dorpen waar Hristov doorheen rijdt onderweg naar de wildernis, wonen nog maar een paar gezinnen of alleen enkele bejaarden. Zijn eigen kinderen verhuisden met zijn ex naar Nederland.

De troosteloosheid van die ontvolking is overal te zien. Aan de verlaten huisjes met oranje daken in verschillende stadia van instorting, de flats waar ’s avonds nog maar een enkel licht aangaat, de verkruimelende infrastructuur en de permanent gesloten scholen. De demografische rampspoed heeft echter ook een positief gevolg: de natuur herovert terrein, de biodiversiteit neemt toe. Mede dankzij Europees geld en Nederlandse hulp bij het terugbrengen van soorten die hier waren uitgestorven.

In het noorden komt er bos bij, in het zuiden verdwijnt bos juist

Een zetje naar verwildering

Tijdens de manoeuvres met de vierwielaandrijving vertelt natuurbeheerder Hristov over ‘zijn’ grazers. „Alle soorten die we hebben geherintroduceerd, horen hier thuis. Er zijn grottekeningen van paarden gevonden. Maar in de donkere periode, tijdens de transitie naar democratie, zijn de laatste paarden opgegeten omdat honger heerste.”

De konikpaarden die hier nu rondscharrelen zijn geïmporteerd uit Nederland. „De eerste lichting kreeg nauwelijks veulens, maar inmiddels zijn het er steeds meer. En ze zijn al zo verwilderd dat ze zelfs voor mij wegrennen.”

Dat geldt niet voor de bizons, waarover hij praat alsof het zijn kinderen zijn. Het terugbrengen van de Europese bizon is elders al zo succesvol dat de soort begin dit jaar van de lijst ‘bedreigde diersoorten’ geschrapt kon worden. In Bulgarije zijn ze voor het eerst sinds de Middeleeuwen terug, aangeschaft in Polen. Seizoenenlang heeft Hristov voor zeven herintreders gezorgd in een omheinde wei en met extra voedsel. Inmiddels zijn het er elf en moeten ze zichzelf zien te redden op deze berg. Al gaat hij elke dag – weer of geen weer – even kijken hoe het met ze gaat. „Ze komen nog steeds naar me toe”, zegt Hristov vertederd.

De Europese bizon is voor het eerst sinds de Middeleeuwen terug in Bulgarije. Foto Bogdan Boev Wildlife Photography

Maar in dit noodweer laten noch de ranke paarden, noch de massieve bizons zich zien. Ze schuilen op een onbereikbare plek tussen de bomen. Als het een beetje opklaart, is in de verte wel een kudde damherten te bewonderen. Hristov: „Die waren hier door de communistische elite al geherintroduceerd, voor de jacht.”

De geweren van jagers, het gif van boeren, afval, vervuiling, klimaatverandering en onverschilligheid van veel Bulgaren maken de dieren het leven moeilijk. In de Rhodopen zijn maar kleine plukjes land officieel beschermd natuurgebied. Hristov en zijn collega’s zijn niet in dienst van iets als Staatsbosbeheer, maar werken voor de Nederlandse stichting Rewilding Europe, die dit en zeven andere gebieden in Europa onder haar hoede heeft genomen.

Oorspronkelijke voedselketen

Het doel is om op plekken waar mensen zijn weggetrokken de natuur te laten verwilderen, met een zetje hier en daar. Het terugbrengen van grazers is belangrijk om de oorspronkelijke voedselketen te herstellen. Als het gaat over klimaatverandering, ligt de nadruk vaak op het planten van bomen. Maar voor de biodiversiteit van dieren en gewassen, een probleem dat pas de laatste jaren in beeld is, zijn zulke niet-natuurlijke bossen funest. „Bloemen, planten, vlinders, hagedissen, grondeekhoorns, vogels, ze zijn allemaal afhankelijk van open ruimtes die zijn afgegrazen door de grote herbivoren”, zegt Hristov. Ook de wolvenpopulatie profiteert daarvan. En elders in de Rhodopen maakt de bruine beer een comeback.

De terugkeer van grote, wilde beesten brengt een kans met zich mee voor meer ecotoerisme en dus meer economische ontwikkeling in dit arme gebied. Dromers zien in Bulgarije een safaribestemming, dichter bij huis en dus beter voor de planeet dan Kenia of Botswana. Dat zou ook de betrokkenheid van zowel de bevolking als de lokale en nationale overheid vergroten. Die lijken het wel makkelijk te vinden dat buitenlandse partijen het Bulgaarse natuurbehoud op zich nemen.

De Rhodopen zijn al jaren een populaire plek voor vogelspotters. De vallei van de smaragdgroene Arda-rivier is een habitat van monniksgieren, vale gieren en aasgieren en diverse adelaars. Met een megaverrekijker zijn de witte koppen van een stel vale gieren te onderscheiden dat een nest gebouwd heeft in de rotsen.

Vogelfotografie, iedereen kan het tegenwoordig

Hristov kwam hier voor het eerst toen hij als student diergeneeskunde had gehoord dat gieren met uitsterven bedreigd werden. Een keer per maand reed hij met studiegenoten naar de Rhodopen om ze bij te voeren met slachtafval. De gieren bleven. En hij ook.

Een schuilplaats om gieren te observeren in de Rhodopen. Foto Staffan Widstrand/Rewilding Europe

Opvallend veel mensen die hier in natuurbeheer of toerisme werken, komen uit andere delen van Bulgarije. De meeste bed and breakfasts, kajaktochten, fotoworkshops voor vogelaars en andere activiteiten worden gerund door mensen van elders. Zeker de etnisch Turkse bevolking, die hier ondanks de etnische zuivering een meerderheid vormt, is weinig bij toerisme betrokken.

Boerin en pensionhouder Betty Vassileva (47) komt hier wel vandaan. Met haar man en vier kinderen houdt ze duizend biologische vleeskoeien en verhuurt ze vijftien bedden aan toeristen. Gasten worden welkom geheten met grote schalen eten en aardewerken kannen vol lokaal gemaakte wijn en rakia. Deels geholpen door Europese subsidies knapten zij de „bouwval van een boerderij” die ze erfden op tot een modern bedrijf.

Zoals op veel plekken bestaat er in de Rhodopen spanning tussen boeren en de natuur. Vee heeft veel impact op het milieu en klimaat. Anderzijds hebben boeren last van wolven die hun dieren doden. Ze zetten vallen en gebruiken gif tegen de wolven, dat indirect ook zeldzame gieren doodt.

Vassileva’s koeien – een primitief Bulgaars ras – staan niet in een megastal, maar lopen het hele jaar in de velden en door het bos. „Sommige jaren raken we wel veertig koeien kwijt. We noemen dat ‘onze belasting aan de natuur’”, zegt Vassileva. Zij ziet meer voordeel dan nadeel van de terugkeer van wilde dieren. Als er meer herten leven, zijn die een lekkerder prooi voor de wolf dan haar runderen. En de gieren zijn juist welkom. „We leven in symbiose met de gieren. Als een koe sterft, eten de gieren die op. En de gieren voeden ons door hier toeristen heen te brengen.”

Correctie (31 mei 2021): in het beschreven gebied leven geen zwarte gieren, maar monniksgieren. Dat is hierboven aangepast.

Herwildering van Europa Het natuurherstel in het Bulgaarse Rhodopegebergte is een van de acht projecten van de Nederlandse ngo Rewilding Europe. Het doel van deze in 2011 opgerichte stichting is „de natuur weer de ruimte geven om eigen dingen te maken”, zegt oprichter Frans Schepers. Door natuurgebied – gecontroleerd – te laten verwilderen komt biodiversiteit terug, kan klimaatverandering worden afgeremd en profiteert de lokale economie, is het idee. Dat gebeurt, van Lapland tot Italië en Portugal tot Bulgarije, met menselijke inmenging. De herintroductie van dieren die de gebieden oorspronkelijk bewoonden, staat daarbij centraal. „We zien dat natuurherstel helpt tegen klimaatverandering op grote en kleine schaal. Het helpt om droogte, bosbranden en overstromingen tegen te gaan.” Rewilding Europe wordt onder andere ondersteund door de Postcode Loterij, het Wereldnatuurfonds en de Europese Commissie. In 2021 beschikt de stichting over en budget van ruim 6 miljoen euro.