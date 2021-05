Dan neem je toch een hond?

Raak

Nu zit ze, voorzichtig stralend, aan haar keukentafel. De laatste poging ICSI die ze mochten proberen, was het raak. Een heel klein buikje begint onder haar trui te verschijnen. Een buikje met daarin een wezentje dat niet is samengesteld door het lot, maar door een laborant, grapt ze. Want bij ICSI wordt níéts aan het lot overgelaten. De beste zwemmer wordt aan het beste eitje gekoppeld, in een klein glazen schoteltje. Die combinatie wordt teruggeplaatst en dan is het afwachten. „Het is onvoorstelbaar dat ik nu al halverwege ben”, zegt ze. „Nu ik het begin te zien, begin ik het ook pas echt te geloven.”

Makkelijk was het niet, die laatste fase voordat ze dan eindelijk zwanger was. Want hoe verder je het traject in gaat, hoe dichter je ook bij de grens komt: bij het einde van de opties.

Elk stel heeft via de verzekering recht op drie IVF- óf ICSI-pogingen, daarna moet je het zelf betalen… „Zo’n traject is voor veel mensen te duur.” Gemiddeld zijn de kosten van een IVF- of ICSI-poging rond de 3.500 euro per poging.

Eén IVF- of ICSI-poging betekent over het algemeen meerdere kansen. Een poging bestaat uit een maand hormonen prikken om daardoor, hopelijk, zoveel mogelijk geschikte eitjes te produceren. Gemiddeld zijn dat er tussen de zeven en de tien. Deze eitjes worden ‘geoogst’ door middel van een punctie en de goede eitjes worden bevrucht. Van deze embryo’s wordt er één teruggeplaatst. De rest gaat de vriezer in, voor als het niet aanslaat.

Maar, zegt Brockbernd, dat scenario is een ideaalbeeld. Bij haar zag het er anders uit. „Bij de eerste IVF-poging had er geen bevruchting plaatsgevonden.” Een ongelofelijke tegenslag. „Dat het resultaat zo tegenviel, hadden we niet verwacht.” Juist ook omdat er in het voortraject geen aanwijzingen waren dat er met een van hen iets mis was, dachten ze dat dit zou werken. „De teleurstelling was dan ook groot.”

En dan komt angst, in golven. Angst om iets te verliezen dat je nog niet eens hebt. Een grote wens om moeder te worden, maar geen kindje kunnen krijgen. Toch waren er bijna geen tranen, zegt ze. „Dat kon niet, de enige optie was doorgaan, weer proberen, weer mezelf bij elkaar rapen, moed houden.” De andere optie is namelijk: beginnen met accepteren dat het misschien niet gaat gebeuren. „En dat is nog veel enger.”

Bij de tweede poging stapten ze over op ICSI, om alle onzekerheden uit te sluiten. Uit die poging kwam één bevruchting, die niet aansloeg, en uit de laatste poging twee, waarvan van twee terugplaatsingen één écht raak bleek te zijn. Eindelijk, een kindje op komst.

Als het niet was gelukt, had ze dit tweede deel van de serie ook gepubliceerd, zegt ze. Al kostte het haar steeds meer moeite te blijven fotograferen. Het was pijnlijk haar eigen verhaal door de lens te zien. „Ik heb mijn man gevraagd me te blijven pushen foto’s te maken, ook als ik het echt niet zag zitten, want ik vind het echt belangrijk dit verhaal te brengen.”

Nu sluit ze dit deel van de serie af. Want wat er nu gaat komen, is een heel ander hoofdstuk. „Ik wil niet dat die twee zaken door elkaar gaan lopen”, zegt ze. Het verdrietige traject moet niet vermengd worden met het geluk van een kindje. „Ik ga denk ik wel een serie maken over het moederschap hoor, maar in kleur. Zo zie ik het voor me: een leven vol kleur.”