Grote protesten Brazilië tegen beleid Bolsonaro

Grote protesten Brazilië tegen coronabeleid Bolsonaro

In meer dan tien Braziliaanse steden zijn mensen de straat opgegaan om hun onvrede met het coronabeleid van president Jair Bolsonaro te uiten. Er wordt opgeroepen tot het vertrek van de president. De protesten werden georganiseerd door vakbonden en studentengroepen.

Het Latijns-Amerikaanse land is zwaar getroffen door de corona-uitbraak. Er zijn meer dan 450.000 doden gevallen door het virus, terwijl Bolsonaro stelt dat het wel meevalt. Recent werd bekend dat Bolsonaro in eerste instantie geen vaccins wilde kopen en erop rekende dat het virus vanzelf zou verdwijnen. Demonstranten stellen dat er minder slachtoffers hadden kunnen vallen als sneller was begonnen met vaccineren.

„Niemand wil de straat opgaan midden tijdens een pandemie. Maar door Bolsonaro hebben we geen andere mogelijkheid”, zei een vakbondsleider tegenover persbureau AFP. In de meeste steden verliep het protest zonder incidenten, maar in de stad Recife heeft de politie met traangas en rubberkogels op de menigte geschoten. Daarbij is zover bekend niemand gewond geraakt.

