Colombiaan Bernal wint met Giro opnieuw grote ronde

Egan Bernal heeft voor de tweede keer een grote ronde gewonnen. Na zijn winst in de Tour de France van 2019 won de Colombiaan van wielerploeg Ineos Grenadiers zondag de Ronde van Italië. Bernal begon zondag met een veilige marge aan de laatste etappe, een individuele tijdrit van Senago naar Milaan van ruim 30 kilometer. Die werd gewonnen door de Italiaan Filippo Ganna, een ploeggenoot van Bernal.

Bernal (24) nam na zijn ritzege in de negende etappe de leiderstrui over van de Hongaar Attila Valter. In de zestiende etappe naar skioord Cortina d’Ampezzo bevestigde hij zijn overheersing met een nieuwe ritzege. Eén zwakke dag met wat tijdverlies gaf de naaste belagers nog wat hoop.

In de laatste twee bergetappes konden de Italiaan Damiano Caruso (tweede in het eindklassement) en de Brit Simon Yates (derde) een ritzege boeken, maar Bernal zag zijn voorsprong in het klassement niet meer in gevaar komen. De beste Nederlander in het eindklassement was Koen Bouwman van Jumbo-Visma. Hij eindigde als twaalfde.(ANP)