Bullchat trekt lieden met kwade bedoelingen

Aan klare taal geen gebrek op Bullchat. Wie op de chatsite voor met name mannen komt, weet precies wat-ie krijgt. Althans, zo lijkt het. ‘Nu heel snel pijpen’, heet een gebruiker. ‘Jeroen 47 zkt tot 23 jr.’ noemt een ander zich. ‘Geil schilderke 34j’ komt uit omgeving Antwerpen, ‘23j pijpslet treintoilet’ uit Utrecht. Sommigen hebben er een weinig verhullende foto bij staan, de meesten geen. De lokroepen van de enkele honderden gebruikers die op een maandagmiddag online zijn, worden omringd door advertenties van seksshops en boeken als The Truth About Covid-19 en quotes van psychiater Carl Gustav Jung en de Romeinse keizer Marcus Aurelius.

De site wordt al jaren gebruikt voor allerlei schimmigheden, zoals het verspreiden van kinder- en dierenporno, jongensprostitutie of afpersing. Anders dan datingapps als Grindr hoeft een gebruiker bij ‘binnenkomst’ alleen een naam te verzinnen, en worden al zijn gegevens gewist na het uitloggen. Ook als de persoon iemand heeft lastiggevallen of iets strafbaars heeft verkocht, begint die de volgende dag weer met een schone lei.

Die anonimiteit trekt kwaadwillenden aan. Begin mei werden vijf jongens veroordeeld die via Bullchat met een oudere man in Arnhem hadden afgesproken om hem in elkaar te slaan. Door de schoppen kreeg hij een hersenbloeding, waaraan hij overleed. Onlangs hoorde een oud-officier van justitie elf maanden celstraf tegen zich eisen voor het betalen van een minderjarige jongen voor seks die hij had leren kennen via Bullchat. De uitspraak volgt deze maandag.

Waarom gebruiken mannen Bullchat nog? Wie zit erachter? En wat doet Bullchat zelf tegen ondeugdelijke gebruikers?

Ontdekkingstocht

NRC sprak na een oproep op sociale media met vijf mannen over hun ervaringen met de chatsite. Sommigen zeggen gestalkt te zijn, of zelfs misbruikt, na een ontmoeting op Bullchat. Ieder van hen kreeg er bovendien wel eens drugs aangeboden, „die je in elke vorm kan bestellen”. Maar ze zeggen er ook vriendschappen en zelfs relaties aan over te hebben gehouden.

De „ontdekkingstocht” van een nu 29-jarige Zeeuw op Bullchat begon drie jaar geleden. De man had na zijn coming-out „meer aandacht van mannen nodig” en in zijn dorp Sint Laurens kon hij die niet zo gauw vinden. Via Bullchat ontmoette hij talloze mannen, sommigen werden zelfs vrienden. Maar vaker sprak hij af met mannen die vervolgens niet kwamen opdagen, ook als hij er eerst een „vertrouwd” chatgesprek mee had gevoerd.

Er zijn slinkse mensen die dan toch achter je adres komen en dreigen het aan je baas te vertellen

Dat herkent ook Leo (74) uit Limburg, die op zijn 62ste uit de kast kwam. „Dan spreek je af en komen ze niet.” Door alle nare verhalen die over Bullchat de ronde doen, is hij bovendien „een beetje bang” geworden.

De 29-jarige Zeeuw werd gestalkt: drie keer werden foto’s van hem van Bullchat geplukt en op lantaarnpalen in Middelburg gehangen. Daarvan kreeg hij weer foto’s doorgestuurd. Twee keer sprak hij af met een man, zegt hij, die zonder toestemming en zonder condoom „op me sprong”. De man wil niet met zijn naam in de media, omdat hij niet door dorpsgenoten herkend wil worden.

Om dezelfde reden wil de 41-jarige Sonny uit een dorp in Noord-Holland zijn achternaam en woonplaats niet vermeld zien. Hij ontmoette via Bullchat een man met wie hij bijna tien jaar een relatie had. Sommige seksdates werden vriendschappen. Maar ook Sonny heeft vooral nare ervaringen, vooral met stalkers. Eentje „kampeerde” na een date in een auto voor zijn deur. Van een ander moest hij het contact met zijn vrienden verbreken. De meest hardnekkige stalker heeft hem twaalf jaar lang gebeld, geappt, gesmst, steeds met een ander nummer, maar kwam nooit naar zijn huis. Sonny zit nog steeds af en toe op Bullchat, „uit verveling”.

Sextortion

„Van datingsites kan makkelijk misbruik gemaakt worden”, zegt Simone Belt, voorlichtingsmedewerker bij het Expertisecentrum Online Kindermisbruik (EOKM). De meest voorkomende melding die bij het expertisecentrum binnenkomt, is financiële sextortion: afpersing waarbij wordt gedreigd naaktbeelden van iemand te verspreiden, tenzij diegene geld overmaakt. EOKM adviseert daar nooit aan toe te geven en het contact direct te verbreken.

Alleen al een screenshot van een gesprek op een gaychat kan chantagemateriaal zijn, zegt Belt, „bijvoorbeeld voor jongens of mannen die nog niet uit de kast zijn voor hun directe omgeving. Zij zijn heel kwetsbaar.” Ze voegt eraan toe dat het „logisch is dat zij online op zoek gaan naar contact of herkenning”.

Tientallen mannen die in een Facebookgroep voor homoseksele mannen reageren op een oproep van NRC zeggen dat Bullchat veel wordt gebruikt door mannen die nog in de kast zitten. Soms zijn ze getrouwd. „Er zijn slinkse mensen die dan toch achter je adres komen en dreigen het aan je baas te vertellen”, reageert er een. „Succes op Bullshit.”

Bullchat maakt het gemakkelijk je anders voor te doen dan je bent. Waar op de meeste datingsites gebruikers een profiel moeten aanmaken, die dus ook geblokkeerd of gerapporteerd kan worden, is dat bij Bullchat niet nodig. Bij binnenkomst hoeft iemand alleen een naam te verzinnen. Chatten is gratis, een contactadvertentie kost 0,99 euro per dag. Volgens analysetool SimilarWeb wordt de site een miljoen keer per maand bezocht.

Bullchat (2005), ongeveer even oud als YouTube, is een merknaam van Bullmedia BV, een bedrijf dat geregistreerd staat in Groningen. De eigenaar beantwoordt geen verzoeken om commentaar en laat uiteindelijk via zijn advocaat weten niet te willen reageren. De advocaat zegt wel dat „exploitanten van platforms in het algemeen helaas nooit kunnen voorzien hoe kwaadwillenden hun platforms zullen misbruiken”.

Platforms zijn niet slechts een doorgeefluik. Ze zijn een plek waar iets gebeurt

Bullchat zou meer verantwoordelijkheid moeten nemen, zegt Simone Belt van het EOKM. „Vaak zeggen platforms dat wat erop gebeurt de verantwoordelijkheid van de gebruiker is, maar platforms zijn niet slechts een doorgeefluik. Ze zijn een plek waar iets gebeurt. Van een café-eigenaar verwacht je ook dat die optreedt tegen een agressieve gast.”

Op Tinder kunnen gebruikers bijvoorbeeld hun profiel laten verifiëren met gezichtsherkenning, zodat degene die op de foto staat ook daadwerkelijk het account gebruikt. Later dit jaar wil Tinder in de VS backgroundchecks toevoegen, zodat gebruikers kunnen zien of ze te maken hebben met geregistreerde zedendelinquenten.

Geen contact

Het EOKM heeft geen contact met Bullchat. Wél met Grindr, een Amerikaanse app die ook vooral wordt gebruikt voor seksdates. „Bij Grindr kunnen wij aangeven: dit profiel perst mensen af, of benadert jonge jongens, zodat zij daar actie op kunnen ondernemen”, zegt Belt. „En daar wordt vaak op gereageerd.”

De politie monitort Bullchat niet „random”, meldt een woordvoerder. „Het is ondoenlijk om alle datingsites waar contacten tussen een of meerdere personen worden gelegd te monitoren.” Eerder dit jaar maakte de politie gebruik van een lokprofiel op Bullchat, waarna een man werd aangehouden omdat die een minderjarige jongen zou willen betalen voor seks. Maar lokprofielen mogen alleen onder strikte voorwaarden en met toestemming van de officier van justitie worden gebruikt. Hoe vaak Bullchat op de radar van de politie komt, kan de politiewoordvoerder niet zeggen, „omdat niet op naam van een site geregistreerd wordt”.

Artikelen op Gratisdatingtips.nl over alternatieven voor Bullchat worden steeds populairder, zegt eigenaar Michael Slender (37). „Vooral op dagen dat Bullchat negatief in het nieuws komt, gaan de bezoekersaantallen omhoog.” Zo is er veel interesse in GayBuddy, ziet Slender, waarvoor je een e-mailadres nodig hebt. Op GayParship, bedoeld voor mensen die op zoek zijn naar een vaste relatie, moet je betalen om onbeperkt te kunnen chatten.

De 29-jarige man uit Zeeland week uit naar gaychat Romeo. „Die voelt vertrouwder dan Bullchat”, zegt hij. Romeo schrijft op zijn site door kunstmatige intelligentie negen van de tien frauduleuze profielen binnen 24 uur te kunnen verwijderen. „Op Romeo zie je ook de gezichten van de mannen”, zegt de man. „Met wie je vervolgens ook echt blijkt te hebben afgesproken.”