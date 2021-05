Binnenbrandje bij Oranje

Op een eindtoernooi zoeken journalisten graag naar binnenbrandjes. Tot aan een eventuele finale wordt er gekeken wat er misgaat. Wat er mis kan gaan. De selectie van het Nederlands elftal was vertrokken naar een trainingskamp in Portugal. De journalisten reisden in hun kielzog mee.

Van de buitencategorie is een zwembadaffaire; tijdens het WK van 1974 zouden naakte vrouwen in het bijzijn van een aantal spelers een duik hebben genomen. Een quote van Memphis Depay deed vermoeden dat het deze keer koek en ei was rond het Nederlands team: ‘Zonneschijn. Goed.’

Toch zat bondscoach Frank de Boer al snel in het nauw. Op een persconferentie vertelde hij dat alle afvallers een persoonlijk belletje kregen. Het bleek niet te kloppen. Er waren spelers die het slechte nieuws vernamen via een nuchter appje.

Al in het eerste weekend in Portugal moest De Boer door het stof: „Het was niet mijn beste persconferentie en daar wil ik het eigenlijk bij laten.”

Het eerste deel van het antwoord was schuldbewust, het tweede tekenend voor de stress rond zo’n eindtoernooi. Het adagium: gesprekken met de pers ultrakort houden, stuur ze desnoods met een kluitje het riet in.

Jeroen Stekelenburg is de charmante horzel van de NOS. Goed ingevoerd, sympathiek en niet te beroerd om nog even de nagel onder een beginnend korstje te steken. Hij wilde het nog even hebben over het vaccineren van het Nederlands elftal.

De bondscoach was het binnenbrandje nu al zat en trok een frons in het voorhoofd. Hij zei al eerder iemand niet te kunnen verplichten een spuit in zijn lichaam te zetten en daar bleef hij bij: „Nogmaals, nu focus op het voetbal.”

Matthijs de Ligt had eerder voor onrust gezorgd in een interview: „Ik heb geen vaccinatie genomen, want het is niet verplicht. Ik vind ook dat je baas moet zijn over je eigen lichaam. Zolang het niet verplicht is, moet je zelf de keuze kunnen maken om het wel of niet te doen.”

Stond De Ligt straks in de verdediging als een onbespoten Willem Engel?

Heel snel werd de kreukel in het oranje laken gladgestreken. De Ligt verstuurde een tweet, vast ingezien door de begeleiding van het team: „In mijn recente interview was ik niet duidelijk met mijn antwoord. Om alle twijfels weg te nemen: ik ben absoluut voorstander van de COVID-19-vaccinatie en zal deze zo snel mogelijk nemen.”

De Ligt was juist heel duidelijk geweest in zijn eerste opmerking, hij had een dag later alleen een andere mening. Niet erg. Als hij maar niet zwalkt tijdens een wedstrijd.

Gelukkig arriveerde Frenkie de Jong in Portugal. De vleesgeworden vrolijkheid. Hij had veel zin in het EK: „De missie is om Europees kampioen te worden.”

Stekelenburg: „Over dat vaccineren. Geen principiële bezwaren?”

Frenkie de Jong: „Nee, zeker niet.”

Spuit erin en beker omhooghouden, dat was de samenvatting.

Wilfried de Jong is schrijver en programmamaker.