Ik heb een geweldige natuurapp ontdekt. ObsIdentify identificeert soorten. Ik identificeer alles dat ik kan vinden naast mijn huis. Al bij de tweede plant is het raak: zeldzaam! Nu stop ik niet meer. Ik zoek naar wat niemand ziet, alle kleins tussen spleten en kieren. Op de stadsmuur vind ik heldergele plekken met een korrelige structuur. ObsIdentify suggereert: Gele poederkorst. En zeldzaam! Trots laad ik het resultaat op waarnemingen.nl. Een uur later al krijg ik een mail: „Karin,” – ze kennen mijn naam al – „dit is gele verf.”

