Vooralsnog geen verbod op ‘homogenezing’, kabinet wil verdere verkenning

Het demissionaire kabinet komt vooralsnog niet met een verbod op zogenoemde homogenezingstherapieën. Dat hebben demissionair ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA), Ferd Grapperhaus (Justitie, CDA), Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, D66) en Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) vrijdag bekendgemaakt middels een Kamerbrief. Wel komt de regering met een gedragscode, mogelijke steunpunten en een verkenning naar „verdere maatregelen en regelgeving voor de aanpak” van de omstreden therapieën. De Tweede Kamer maande in 2019 evenals begin dit jaar middels twee aangenomen moties het kabinet een verbod door te voeren op dit soort behandelingen die homoseksuelen, biseksuelen en transgenders moeten ‘helpen’ bij het veranderen van hun seksuele voorkeuren.

Het is volgens de ministers vooralsnog „niet mogelijk” te bepalen hoe het voorkomen en tegengaan van homogenezingstherapieën „het meest succesvol kan worden gerealiseerd”. Daarom wordt een nieuwe „verkenning” ingesteld naar (juridische) oplossingen. De bevindingen daarvan publiceert het kabinet in september. Eerder onderzoek was de aanleiding voor de Kamer om afgelopen januari voor de tweede keer een motie aan te nemen over een verbod op de praktijken. Dat onderzoek beschrijft dat de genezingspraktijken met name in (orthodoxe) kerkelijke kringen voorkomt en dat de psychische gevolgen ervan groot kunnen zijn.

Het kabinet werkt nu naar eigen zeggen aan een gedragscode „waarmee een norm kan worden gesteld ten aanzien van seksuele identiteit in relatie tot geloof en levensovertuiging”.

Dat gebeurt „in overleg met religieuze en levensbeschouwelijke koepels” en moet een „duidelijk handvat” bieden aan de rechter. Sommige aspecten van homogenezingstherapieën zijn namelijk al in strijd met de wet, bijvoorbeeld als er sprake is van dwang. Het Humanistisch Verbond moet samen met religieuze koepelorganisaties werken aan deze gedragscode. De andere mogelijke maatregel – steunpunten – moet lhbt’ers een plek geven om „in alle vrijheid over hun twijfels” te spreken en hun ervaring met homogenezingstherapieën te delen en verwerken.

