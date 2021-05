Voorstel Remkes: oud-gedeputeerden mogen twee jaar niet bijklussen voor Limburg

Limburgse gedeputeerden zouden na hun aftreden niet één maar twee jaar geen betaalde werkzaamheden meer voor de provincie moeten mogen verrichten. Daarvoor pleit de waarnemend commissaris van de koning in Limburg, Johan Remkes (VVD), zaterdag in een gesprek met de regionale omroep 1Limburg. Remkes legt zijn voorstel, dat de politiek bestuurscultuur van Limburg moet verbeteren, naar eigen zeggen voor aan de Provinciale Staten van de zuidelijke provincie. Zijn oproep volgt op een reeks schandalen in de Limburgs politiek. Hierdoor is het voltallige provinciebestuur, inclusief toenmalig gouverneur Theo Bovens, in april afgetreden.

Remkes noemt het „niet onredelijk” om oud-gedeputeerden met „een bepaalde kwaliteit” op den duur weer in te zetten voor de provincie. „Maar dat moet je niet te snel doen.” Verder wil hij een „extra toets” invoeren voor aanstaande kandidaat-gedeputeerden. Die beoordeling zal bestaan uit een gesprek met een „speciale driehoofdige commissie” onder Remkes’ voorzitterschap.

NRC onthulde eind maart een integriteitsaffaire rond oud-CDA-gedeputeerde Herman Vrehen. Als directeur van goededoelenstichting IKL sluisde hij subsidiegeld van de provincie Limburg naar zijn eigen bv’s. Zo huurde hij onder meer zichzelf in voor een te hoog tarief. Partijgenoten waren hiervan op de hoogte, maar grepen niet in. De bestuurlijke chaos die het schandaal in Limburg veroorzaakte was voor het voltallige provinciebestuur vorige maand reden op te stappen.

