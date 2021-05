Poetin zegt Loekasjenko lening van 500 miljoen dollar toe, terwijl in Europa wordt gedemonstreerd

Wit-Rusland krijgt een lening van omgerekend 500 miljoen dollar (410 miljoen euro) van Rusland. Dat zijn de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko en de Russische president Vladimir Poetin zaterdag overeengekomen in het Russische Sotsji, melden internationale persbureaus. Ook mag Wit-Rusland meer vluchten op Russische luchthavens laten landen. Op die manier kan de impact van internationale afspraak het Wit-Russische luchtruim te mijden, mogelijk omzeild worden - zo zou het ervoor kunnen zorgen dat Wit-Russen via Rusland naar Europese landen kunnen reizen.

Loekasjenko is sinds vrijdag op bezoek aan Sotsji, waar hij opnieuw enkele uren met Poetin sprak en een stukje meevoer op een jacht. De Russische financiële handreiking is voor Loekasjenko een welkome steunbetuiging. De lening van 500 miljoen dollar is onderdeel van een totaalpakket van 1 miljard dollar, dat in december was afgesproken om de Wit-Russische financiën op peil te houden na eerdere sancties. De tweede tranche was eerder uitgesteld, maar wordt nu toch vanaf juni toegekend.

Na de gedwongen landing van de Ryanair-lijnvlucht en de arrestatie van de Wit-Russische dissident Roman Pratasevitsj hebben de EU en de VS economische sancties aangekondigd tegen het regime in Minsk. Vrijdagavond (lokale tijd) werden vanuit de VS handelsverboden opgelegd met negen Wit-Russische staatsbedrijven. Ook de EU zette haar scherpe veroordelingen kracht bij met economische sancties.

Kleinschalige demonstraties

Terwijl beide regeringsleiders in Sotsji spraken, werd in verschillende Europese steden gedemonstreerd tegen de arrestatie van Roman Pratasevitsj en zijn vriendin Sofia Sapega. In onder meer Kiev, Berlijn, Vilnius, Dublin en Krakow waren kleinschalige demonstraties. Op de Dam in Amsterdam eisten honderd demonstranten de vrijlating van Pratasevitsj. In Minsk droegen enkele demonstranten zaterdag vlaggen van de oppositie op straat.