Damiano Caruso wint dagzege in Giro, maar Bernal behoudt roze

Wielrenner Egan Bernal heeft zijn roze trui met succes verdedigd in de laatste bergetappe in de Giro d’Italia. De Colombiaan van Ineos Grenadiers finishte in de rit van Verbania naar Valle Spluga na 164 kilometer als tweede en houdt in het klassement een ruime voorsprong met nog een etappe te gaan. De twintigste etappe werd gewonnen door Damiano Caruso, de Italiaanse nummer twee uit het klassement. Caruso kwam op de Alpe Motta met een voorsprong van 24 seconden op Bernal binnen.

De Ronde van Italië wordt zondag afgesloten met een tijdrit van 30 kilometer naar Milaan. Bernal heeft 1 minuut en 59 seconden voorsprong op Caruso van Bahrain-Victorious. Simon Yates die als zesde binnenkwam op 51 seconden van de Italiaan staat in het klassement derde op 3 minuten en 23 seconden.

Succesvolle vlucht na de afdaling

In de lastige bergrit in Noord-Italië met drie beklimmingen konden de klassementsrenners voor het laatst de marges vergroten of verkleinen voor de tijdrit van zondag. Een kopgroep met daarin Taco van der Hoorn begon met een voorsprong van zo’n vier minuten aan de lange beklimming van de Passo San Bernadino.

In de afdaling van de klim ontsnapte de Fransman Romain Bardet met twee ploeggenoten van Team DSM uit de groep van rozetruidrager Bernal en maakte de oversteek naar de kopgroep. Ook Damiano Caruso, de 33-jarige nummer twee uit het klassement ging mee in de aanval. Bovenop de tweede klim van de dag, de Passo dello Spluga, lag de groep van vijf renners met daarbij Caruso en Bardet 41 seconden voor op Bernal.

Op de acht kilometer lange slotklim, de Alpe Motta, bleven Caruso en Bardet voorin over, maar de Fransman kon de Italiaan in de slotkilometers niet meer volgen. Daarachter hield Bernal met dank aan zijn ploeggenoot Daniel Martínez de achterstand klein en reed nog weg bij zijn Britse concurrent Yates. Hij leverde uiteindelijk dertig seconden van zijn voorsprong op Caruso in.

Koen Bouwman kwam als beste Nederlander als dertiende binnen op 2 minuten en 37 seconden, vlak achter Tobias Foss, zijn kopman bij Jumbo-Visma. In het algemeen klassement staat Bouwman twaalfde en Foss negende. (ANP)