Chelsea wint Champions League door overwinning op Manchester City

Chelsea heeft voor de tweede keer in de clubhistorie de Champions League gewonnen. De ploeg van de Duitse trainer Thomas Tuchel versloeg in de finale Manchester City met 1-0. De 21-jarige Duitser Kai Havertz besliste het Engelse onderonsje in Porto met een doelpunt vlak voor de rust. Het was zijn eerste treffer ooit in de Champions League.

Chelsea won de Champions League in 2012 voor de eerste keer. Trainer Tuchel verloor vorig seizoen met Paris Saint-Germain in de finale van Bayern München. Hij trad in januari in dienst van Chelsea.

Manchester City kwam voor de eerste keer in de eindstrijd van de Europese koningsklasse uit. De Spaanse trainer Pep Guardiola greep naast zijn derde titel als trainer in de Champions League. Hij won eerder als coach van Barcelona twee keer de Cup met de ‘Grote Oren’ (2009 en 2011).

De Nederlandse international Nathan Aké bleef bij City op de bank. Hij meldt zich in Portugal binnenkort bij de EK-selectie van bondscoach Frank de Boer. Oud-Ajacied Hakim Ziyech mocht bij Chelsea evenmin invallen. (ANP)

