Weer celstraf voor activist Lai: veertien maanden voor organiseren protestactie

De Hongkongse mediamagnaat en activist Jimmy Lai is opnieuw veroordeeld, ditmaal tot een gevangenisstraf van veertien maanden. Volgens de rechter is Lai schuldig bevonden voor het organiseren van een illegale protestactie in oktober 2019, melden lokale media vrijdag. Eerder werd Lai veroordeeld tot een celstraf van dezelfde duur voor deelname aan een andere demonstratie. Toen kwamen duizenden betogers in actie tegen de Chinese invloeden in de Britse kroonkolonie. Lai speelde een invloedrijke rol in die acties; hij staat bekend als prominente prodemocratische activist.

De 73-jarige Lai was voor zijn detentie hoofdredacteur van de krant Apple Daily. Ook is hij eigenaar van dat dagblad, dat een spreekbuis is van prodemocratische geluiden in Hongkong. Lai had bekend schuldig te zijn aan de organisatie van de protesten in 2019. Samen met zeven anderen - onder wie een politicus - stond hij terecht. Allen werden tot achttien maanden celstraf veroordeeld. De protestactie vond plaats op 1 oktober 2019, de dag dat de Volksrepubliek China zeventig jaar bestond. Tijdens die betoging ontstonden confrontaties tussen demonstranten en politie, daarbij werd één betoger neergeschoten.

Voor de demonstraties in de zomer van 2019 kwamen duizenden activisten op de been. Steen des aanstoots was een omstreden veiligheidswet, die inmiddels is aangenomen door het Hongkongse parlement. De wet stelt onder meer het samenspannen met buitenlandse mogendheden en separatisme strafbaar, omdat beide de nationale veiligheid zouden bedreigen. De maximale straf is levenslang. Volgens Lai is de Chinese invloed op Hongkong door de wet zo verstevigd dat de autonomie van de Britse kroonkolonie afbrokkelt. Lai is al diverse keren veroordeeld op basis van de wet.