Voormalige eigenaren moeten merkrecht D-reizen teruggeven

De doorstart van D-reizen is weer een stap dichterbij gekomen. De twee voormalige eigenaren van het reisbedrijf, dat in april failliet ging, moeten de rechten op het merk D-reizen afstaan aan de curatoren. Dat heeft de rechtbank in Haarlem vrijdag bepaald.

De rechter deed uitspraak in een kort geding dat afgelopen dinsdag diende. De rechtszaak was aangespannen door de twee curatoren. Zij meldden vorige week dat een doorstart was afgesproken met PrijsVrij Vakanties in Den Bosch voor ongeveer 140 van de 285 filialen van D-reizen.

De doorstart zou 650 medewerkers van het reisbedrijf aan het werk houden bij D-reizen. PrijsVrij Vakanties betaalt ongeveer 2,8 miljoen euro voor D-reizen; dat is inclusief 500.000 euro voor de merkrechten.

Overdracht merkrechten

Die merkrechten waren echter nog een sta-in-de-weg voor de doorstart: de voormalige eigenaren hadden de rechten op onder meer de naam, het bedrijfslogo en het klantenbestand vlak voor het faillissement ondergebracht in een eigen bv. De voormalige aandeelhouders Marije Haeck en Jan Henne De Dijn stelden dat hun vennootschap, Selten BV, een pandrecht heeft op de merkrechten.

De Haarlemse rechter heeft nu bepaald dat het duo binnen twee dagen na het vonnis moet meewerken aan de overdracht van de merkrechten. De twee moeten het bod van 500.000 euro accepteren dat de curatoren willen betalen, aldus de rechter. Iedere dag dat zij niet meewerken aan de overdracht moet een dwangsom van 50.000 euro worden betaald tot een maximum van 500.000 euro.

Het bedrag wordt pas overgemaakt, aldus de rechter, zodra onderzoek heeft uitgewezen dat Haeck en Henne De Dijn daadwerkelijk beschikken over een pandrecht op het merkrecht. De curatoren betwisten dat.

Zodra de doorstart door PrijsVrij Vakanties is geregeld, hopen de curatoren de overige winkels van D-reizen in plukjes te verkopen aan andere belangstellenden. Dinsdag, na afloop van het kort geding, stelden de curatoren dat er voldoende belangstelling is voor de overige onderdelen van D-reizen.