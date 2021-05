Vlaamse minister stelt Defensie verantwoordelijk voor grote natuurbrand

De Vlaamse minister van Omgeving, Zuhal Demir, stelt het ministerie van Defensie in gebreke voor de grote natuurbrand op een schietterrein vorige maand in België. Dat meldt de Vlaamse publieke omroep VRT vrijdag. De brand kon volgens bronnen van de omroep ontstaan doordat brandbare fosforkogels werden gebruikt tijdens een schietoefening van het leger. Die munitie hadden op dat moment niet mogen worden gebruikt.

Direct na de brand, die 570 hectare natuurgebied heeft verwoest, zocht Demir contact met Defensie. Ze vroeg het ministerie de oorzaak te onderzoeken en mee te werken aan het gerechtelijk onderzoek en het noodzakelijk herstel. Op haar contactpoging werd volgens haar niet gereageerd. Daarom stelt ze het ministerie nu formeel in gebreke en houdt ze het verantwoordelijk voor „alle kosten die gepaard gaan met de gevolgen ervan, waaronder het natuurherstel en de ecologische achteruitgang”.

De brand ontstond eind april in de omgeving van Brecht, niet ver van de Nederlandse grens. Lang was niet duidelijk wat de oorzaak was, maar volgens de bronnen van VRT werd het vuur veroorzaakt door voornoemde fosforkogels. Die kunnen tijdens militaire oefeningen worden gebruikt. Fosfor ontvlamt na contact met de lucht, opdat de schutter de richting van de kogel kan volgen. De kogels mogen niet worden gebruikt ingezet tijdens een code geel: dan is sprake van een verhoogd risico op natuurbranden. Dat was in april het geval. Toch zouden de kogels zijn gebruikt.