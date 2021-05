Veelbesproken BIK-regeling van de baan wegens Europese kritiek

De omstreden Baangerelateerde Investeringskorting of BIK-regeling verdwijnt. Dat heeft staatssecretaris van Financiën Hans Vijlbrief (D66) vrijdag bekendgemaakt. Met een beroep op de BIK hoefden bedrijven minder loonheffing te betalen als ze investeringen doen. Hiermee hoopte het kabinet investeringen aan te jagen en zo de door de coronacrisis geraakte economie aan te wakkeren. De Europese Commissie (EC) heeft echter kenbaar gemaakt dat de regeling beschouwd kan worden als illegale staatssteun. Het kabinet wilde naar eigen zeggen voorkomen dat ondernemers geen aanspraak konden maken op de regeling of het geld later met rente zouden moeten terugbetalen.

Eind vorig jaar heeft het kabinet de BIK aan de EC voorgelegd om te voorkomen dat er problemen zouden ontstaan. Uit „informeel overleg” is vervolgens gebleken dat de Commissie „niet voldoende zekerheid kan geven” dat er géén sprake is van ongeoorloofde staatssteun. De regeling wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 ingetrokken.

Omdat het kabinet nog steeds bedrijfsinvesteringen wil aanjagen, is nu gekozen voor het verlagen van de werkgeverspremie Algemeen werkloosheidsfonds (AWf). Die premie betalen werkgevers aan de staat voor de uitbetaling van uitkeringen van werknemers die hun baan verliezen. Met een verlaging van de premie hoopt het kabinet dat er bij bedrijven meer geld vrijkomt om te investeren.

Eerder uitten verschillende oppositiepartijen, de Raad van State en het Centraal Planbureau ook al kritiek op de BIK-regeling, onder meer omdat grote bedrijven hiermee zouden worden voorgetrokken en de kans klein werd geacht dat de regeling daadwerkelijk zou leiden tot meer investeringen. Linkse partijen trokken de vergelijking met de omstreden afschaffing van de dividendbelasting.