VDL laat Neways niet los: nieuw overnamebod

Industrieconcern VDL doet een vijandig overnamebod op elektronicaproducent Neways. Dat heeft VDL, het familiebedrijf van de familie Van der Leegte, vrijdagochtend bekendgemaakt.

Eerder in mei was al bekend geworden dat een eerste bod van VDL (15.000 werknemers) door een deel van de aandeelhouders en door het bestuur van het Brabantse Neways (2.700 werknemers) was afgewezen. VDL besluit het bod, dat 13 euro per aandeel bedraagt, nu toch door te zetten. Daarbij is volgens het bedrijf al zo’n 70 procent van de aandeelhouders akkoord.

Het eveneens Brabantse VDL maakt van oudsher metaalproducten, zoals containers en bussen. De laatste tijd maakt het steeds duidelijker kenbaar zich ook te willen richten op elektronica. De overname van Neways, dat onder meer elektronicasystemen voor de auto-industrie maakt, past in die strategie.

De grootste ooit

Het eerste bod van VDL, dat 12,50 per aandeel bedroeg, kon bij een aantal aandeelhouders en het bestuur op weinig instemming rekenen. Neways heeft moeizame jaren achter de rug, maar zou zich juist net weer aan het herstellen zijn onder de nieuwe topman Eric Stodel. Het bod van VDL zou het bedrijf te laag waarderen en vooral gebaseerd zijn op het verleden, niet op de toekomst.

Twee weken geleden klapten de gesprekken tussen de directies van VDL en Neways. Naar nu blijkt, legt VDL zich daar niet bij neer. ,,Een combinatie [van VDL] met Neways is voor alle betrokkenen de beste optie”, aldus het bedrijf in een statement. Het industrieconglomeraat wijst erop dat het bod ruim 20 procent hoger is dan de koers van Neways eind april.

VDL, dat over de jaren door de familie Van der Leegte dankzij tientallen overnames enorm is gegroeid, is al langere tijd aandeelhouder van Neways en bezit al ongeveer een kwart van het bedrijf. Als de overname slaagt, zou het qua personeelsaantal de grootste ooit zijn voor VDL.