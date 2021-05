Vijftig jaar geleden, net verhuisd naar Twente, ging ik de letter ‘ui’ aanleren op een plattelandsschooltje bij de Duitse grens. Ik had een grote, gekleurde ui (groente) op het dichtgeklapte schoolbord getekend. Terwijl ik het bord langzaam opende, riep ik enthousiast: „En wat gaan we vandaag leren?”

De hele klas antwoordde in koor: „Een siepel!”

