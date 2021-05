Talpa verkoopt persbureau ANP aan voormalig DSW-bestuurder Oomen

Mediaconglomeraat Talpa verkoopt de aandelen van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) aan investeerder Chris Oomen, een voormalig topman van zorgverzekeraar DSW. Dat maakt het persbureau vrijdag zelf bekend. Het is onbekend voor welk bedrag Oomen ANP heeft overgenomen. Het persbureau was sinds 2018 in handen van Talpa’s John de Mol. Het ANP is het grootste persbureau van Nederland en levert onder meer nieuwsberichten, radionieuws, foto’s en video’s aan nieuwsorganisaties zoals de NOS, RTL, AD, de Volkskrant, Het Parool en NRC.

Freek Staps, hoofdredacteur van ANP, stelt dat de nieuwe eigenaar Oomen zich heeft uitgesproken „voor onze kernwaarden en de journalistieke onafhankelijkheid”. Volgens Staps onderschrijft Oomen aldus de redactionele onafhankelijkheid en hebben de ondernemingsraad en redactieraad ingestemd met de overname. „Hiermee ontstaat een degelijke basis voor ons werk dat gediend is bij kalmte en stabiliteit. Nieuws zelf is al hectisch genoeg.”

‘Onafhankelijke journalistieke feitenbasis’

Oomen noemt ANP „onderdeel van het Nederlands maatschappelijk erfgoed” dat zijn klanten „van een onafhankelijke journalistieke feitenbasis voorziet”. Volgens de nieuwe eigenaar is ANP financieel gezond en zal dat de komende jaren zo blijven. Oomen was in het verleden actief als derivatenhandelaar, waarmee hij een significant deel van zijn huidige vermogen verdiende. Tussen 1986 en 2019 was hij bestuursvoorzitter van DSW.

ANP werd in 1934 opgericht door de belangrijkste Nederlandse kranten. Later kwam het bedrijf in handen van investeerders. In 2010 werd Vereniging Veronica de nieuwe eigenaar. In 2018 kocht De Mol het persbureau voor een onbekend bedrag.