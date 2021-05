Taksimmoskee in hart van Istanbul vervult oude droom van Erdogan

Het Taksimplein ruikt vrijdag naar rozen. Voorafgaand aan de opening van de nieuwe Taksimmoskee in het centrum van Istanbul rijden bestelbusjes over het iconische plein. In de achterbakken staan jongens met tuinslangen in hun handen, die 25 ton rozenwater over de straatstenen sproeien. Hier zullen duizenden gelovigen straks hun bidmatjes neerleggen voor het middaggebed, dat wordt bijgewoond door president Recep Tayyip Erdogan. Winkelende jongeren slaan het tafereel met verbazing gade.

De opening van de Taksimmoskee is een gebeurtenis met grote symbolische waarde. Want het bouwen van een moskee op het plein is sinds de jaren vijftig een doel geweest van verschillende regeringen. Maar eerdere plannen stuitten op weerstand van de seculiere elite of verzandden in juridisch getouwtrek. Zo was er een plan dat Erdogan steunde toen hij burgemeester van Istanbul was, maar dat sneuvelde toen het leger in 1997 de islamitische regering naar huis stuurde.

Nu er niets meer is dat zijn macht beteugelt, kon Erdogans zijn droom eindelijk in vervulling laten gaan „Toen ik jong was, heb ik hier veel tijd doorgebracht”, zei de president in zijn openingsspeech. „We droomden van een moskee op Taksim, want er was alleen een erg klein gebedshuis, waar we op krantenpapier moesten bidden. Sinds de jaren vijftig hebben veel regeringen geprobeerd om hier een moskee te bouwen, en het is eindelijk gelukt. Hopelijk zal de oproep tot gebed hier nu tot de eeuwigheid weerklinken.”

Historische stijl

De bouw van de Taksimmoskee begon in 2017 en is bekostigd door de gebroeders Elmas, eigenaars van een groot bouwbedrijf dat veel overheidscontracten binnensleept. De moskee is gebouwd in de historische stijl van de wijk Beyoglu met moderne elementen, en biedt plek aan vierduizend gelovigen. De koepel en minaretten torenen hoog uit boven het monument van Mustafa Kemal Atatürk, de stichter van de seculiere republiek, dat voorheen het plein domineerde. De symboliek daarvan is weinigen ontgaan. Een cultureel centrum aan de andere zijde van het plein, dat is vernoemd naar Atatürk en werd gezien als een symbool van zijn erfgoed, is afgebroken en wordt vervangen door een nieuw gebouw.

Er is een moskee gebouwd op Taksim en er is geen sharia-wetgeving gekomen, noch is de republiek ingestort Regeringsgezinde krant Aksam

De Taksimmoskee is slechts een van de vele bouwprojecten waarmee hij Istanbul een meer islamitisch en neo-Ottomaans aanzicht heeft gegeven, waaronder een enorme moskee op de Aziatische oever van de Bosporus, die plek biedt aan 60.000 gelovigen. Vorig jaar werd de Hagia Sofia veranderd van een museum in een moskee – een andere lang gekoesterde wens van islamisten. En in zijn toespraak beloofde Erdogan binnenkort ook een grote moskee het centrum van Besiktas te openen.

Verjaardag van Gezi-protesten

De Taksimmoskee werd niet toevallig geopend op de achtste verjaardag van de Gezi-protesten in 2013, die uitbraken naar aanleiding van plannen van de regering om een winkelcentrum te bouwen op de plek van het Gezipark. Ook dat draaide om de dominantie over het plein. In zijn toespraak vrijdag noemde Erdogan de betogers die zich verzetten tegen het winkelcentrum „terroristen”, en claimde dat de protesten onderdeel waren van een complot om de bouw van de moskee te voorkomen.

De opening van de Taksimmoskee werd uiteraard breed uitgemeten in de regeringsgezinde pers. De conservatieve krant Aksam publiceerde een bijtend stuk op de voorpagina, waarin critici werden bespot die bang zijn voor de sluipende islamisering van Turkije: „Er is een moskee gebouwd op Taksim en er is geen sharia-wetgeving gekomen, noch is de republiek ingestort. Hij ziet er geweldig uit.”