Snorfietsers moeten vanaf juli 2022 verplicht een helm op

Het demissionair kabinet wil dat alle snorfietsers in Nederland vanaf 1 juli 2022 verplicht een helm dragen. De ministerraad is vrijdag akkoord gegaan met het voorstel van demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD). Zij hoopt er met de regel voor te zorgen dat het aantal verkeersdoden en – gewonden onder snorfietsers omlaag gaat.

Vanaf volgend jaar moeten alle snorfietsers en passagiers een helm dragen, net als bromfietsers. Een snorfiets heeft een blauwe kentekenplaat en een maximum snelheid van 25 kilometer per uur. Welke helm verplicht wordt, is nog niet duidelijk. Op verzoek van eigenaren van snorfietsen en andere partijen doet het ministerie onderzoek naar de veiligheid van een speedpedelec-helm. Zo’n helm is steviger dan een gewone fietshelm en lichter dan een motorfietshelm. Verschillende snorfietsers hebben namelijk kenbaar gemaakt een motorfietshelm te zwaar en te weinig ventilerend te vinden.

De Tweede Kamer dringt al sinds 2019 aan op een dergelijke helmplicht. Ook artsen en gemeenten hebben daar meermaals voor gepleit. Zij zien dat snorfietsers gewond raken omdat ze geen helm dragen. In sommige gemeenten, waaronder Amsterdam en Utrecht, geldt al een helmplicht voor snorfietsers op de rijbaan. In Den Haag mogen snorfietsers niet op de rijbaan komen.