Rutte: per 5 juni komt ‘feitelijk een einde aan de lockdown’

Alle sectoren van het economische, culturele en maatschappelijke leven gaan vanaf 5 juni – onder voorwaarden – weer open. Het kabinet stuurt er bovendien op aan om op 30 juni de twee volgende stappen van het zogenoemde ‘openingsplan’ tegelijk te zetten. Als dat lukt, zijn bijna alle coronamaatregelen voor 1 juli opgeheven.

De versoepelingen die vanaf 5 juni ingaan, betekenen dat er „feitelijk een einde komt aan de lockdown”, zei Rutte. Vanaf volgende week zaterdag mogen cafés en restaurants weer gasten ontvangen en gaan musea, bioscopen en theaterzalen weer open voor publiek, net als de binnenruimtes van attractieparken en dierentuinen. Het aantal volwassenen dat mensen thuis mogen ontvangen gaat van twee naar vier personen. Bij het sporten hoeft voortaan niet langer 1,5 meter afstand in acht te worden genomen. Het verbod op het verkopen van alcohol gaat van 20.00 uur naar 22.00 uur. Voor winkels gaan weer de reguliere openingstijden gelden.

Lees ook het interview met Jaap van Dissel: ‘Een vierde golf is onwaarschijnlijk’

De versoepelingen zijn mogelijk dankzij een combinatie van een sterk dalend aantal ziekenhuisopnamen en de snel stijgende vaccinatiegraad. Afgelopen vrijdag waren er 9 miljoen Nederlanders ingeënt; de helft van de Nederlanders boven de achttien is inmiddels gevaccineerd. Premier Rutte (1967) zal volgende week worden ingeënt, zo liet hij desgevraagd weten. Volgens minister Hugo De Jonge (Volksgezondheid, CDA) blijkt dat de bereidheid zich te laten vaccineren toeneemt, en dat het streven om een vaccinatiegraad van 85 procent te halen „steeds realistischer” wordt.

Door een forse tegenvaller met de leveringen van het Janssen-vaccin zal het doel om iedereen die dat wil voor 1 juli de eerste prik te geven, echter niet worden gehaald, zei De Jonge. De minister verwacht nu dat dit „half juli” zal worden.

Open, tenzij

Ondanks de vertraagde levering van het Janssen-vaccin blijkt er dus meer mogelijk dan aanvankelijk was verwacht. Volgens premier Rutte is het scenario dat de besmettingen toch weer sterk zullen stijgen – zoals het afgelopen najaar gebeurde – „hoogst onwaarschijnlijk”, omdat anders dan vorig jaar een groot deel van de bevolking inmiddels is gevaccineerd. „We kunnen erop vertrouwen dat de dalende trend zich doorzet”, zei Rutte. Volgens de premier gaat Nederland nu „de eindfase” van de epidemie in, waardoor er andere spelregels gaan gelden: „Gesloten, tenzij, wordt nu: open, tenzij.”

Coronacertificaat

Voor de horeca en de culturele sector gelden vanaf 5 juni nog wel beperkingen voor het aantal mensen dat naar binnen mag. In theaterzalen of bioscopen gaat het om maximaal 50 mensen, die 1,5 meter afstand moeten bewaren. In grote zalen met een capaciteit van duizend zitplaatsen of meer mogen 250 mensen naar binnen. Vanaf 30 juni, zo is de bedoeling, zal dit aantal verder omhoog kunnen. Vanaf die datum wordt het ook mogelijk om grote evenementen te organiseren, mits de toeschouwers een negatieve testuitslag of een bewijs van vaccinatie kunnen laten zien.

Lees ook: Problemen bij Janssen vertragen vaccinaties

Volgens minister De Jonge wordt er binnen de EU gewerkt aan een digitaal coronacertificaat, waarmee reizen naar andere landen mogelijk wordt. Wanneer de zesde en laatste stap van het ‘openingsplan’ kan worden gezet hangt sterk af van de vaccinatiegraad onder verschillende bevolkingsgroepen en van de vraag welke nieuwe mutaties van het virus opduiken. De Jonge wil half juni een brief naar de Kamer sturen over hoe de overgang van de „epidemische fase” naar de „endemische fase” (waarin het virus onder controle is) in zijn werk zal gaan.