Republikeinen blokkeren onderzoek naar Capitoolbestorming

Republikeinen in de Amerikaanse Senaat hebben vrijdag de vorming van een commissie geblokkeerd die onderzoek zou doen naar de bestorming van het Capitool begin januari. Het voorstel voor een onpartijdig onderzoek werd gesteund door 54 van de honderd senatoren - te weinig voor de benodigde zestig stemmen. Op 6 januari bestormden woedende aanhangers van oud-president Donald Trump het Capitool in Washington. Daarbij vielen vijf doden.

Zes Republikeinen stemden voor de vorming van de onderzoekscommissie, elf senatoren (van wie negen Republikeinen) brachten geen stem uit en 35 Republikeinen stemden tegen. Die laatste groep lijkt hiermee steun te betuigen aan oud-president Trump, die eveneens fel tegen het onderzoek is. Volgens de Republikeinen is het onderzoek politiek gemotiveerd.

Lees ook: Opgestookt door leugens en oorlogsretoriek: bestorming Capitool was allesbehalve spontaan

Democraten benadrukken juist dat de onderzoekscommissie onafhankelijk zou werken en de waarheid over de bestorming boven tafel zou moeten krijgen. De Democratische senator Chuck Schumer zei na de stemming vrijdag dat zijn Republikeinse collega’s „de verschrikkingen van die dag onder het tapijt proberen te vegen” uit loyaliteit naar Trump. De Democratische president Joe Biden heeft kenbaar gemaakt nog steeds vóór een onderzoek naar de bestorming te zijn.

Op 6 januari bestormden honderden Trump-aanhangers het Capitool in Washington uit onvrede met de verkiezingsuitslag. Ze poogden de telling van de stemmen die op dat moment bezig was in het gebouw stil te leggen omdat ze geloofden dat de verkiezingsuitslag niet klopte. Trump had zijn aanhangers de maanden daarvoor herhaaldelijk - zonder bewijs - voorgehouden dat Biden en de Democratische partij hadden gefraudeerd en dat hij de terechte winnaar van de presidentsverkiezingen was. Ook riep hij zijn aanhangers op om op 6 januari naar het Capitool te komen. De voormalige president wordt dan ook beschuldigd van het aanzetten tot de bestorming.