Rapport: zo snel mogelijk Amsterdams slavernijmuseum - mogelijk tijdelijk in Paleis op de Dam

Een nieuw Amsterdams museum over het Nederlandse slavernijverleden moet zo snel mogelijk worden gerealiseerd, „omdat maatschappelijke ontwikkelingen erom vragen”. Daarom is het zaak een „tijdelijke pop-up”-locatie, in bijvoorbeeld het Amsterdamse Paleis op de Dam, te gebruiken. Dat staat in het verkenningsrapport voor een Nationaal Trans-Atlantisch Slavernijmuseum dat op vrijdagmiddag aan burgemeester Femke Halsema en de Amsterdamse wethouders van Diversiteit en Kunst en Cultuur wordt gepresenteerd.

De verkennende partijen, onder andere het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee), vinden dat het nieuwe museum zich moet richten op de „kracht en de strijd” van de tot slaaf gemaakten en hun nazaten, in plaats van dat schuld en lijden centraal staan. Daarmee moet het een aanvulling vormen op al bestaande musea over het slavernijverleden, aldus het rapport. Burgemeester Halsema noemt de erfenis van het slavernijverleden „van onschatbare waarde” voor Amsterdam. „Zonder die erfenis is het verhaal over waar we vandaan komen incompleet.”

Als het museum naar een permanente plek kan verhuizen, adviseren de verkennende partijen voor een nieuwbouwlocatie te kiezen, zodat enerzijds een „architectonisch gebaar” wordt gemaakt en anderzijds omdat aan een nieuwer gebouw geen „koloniaal verhaal kleeft”. Bij voorkeur ligt het museum dan aan het water omringd door een park, aldus het rapport. Naar verwachting neemt het college van burgemeester en wethouders in november van dit jaar een besluit over de voortzetting van het museumproject.

Lees ook dit artikel: Nederlands slavernijverleden: soms moet je verteld worden wat je ziet

Lees ook dit artikel: Geef ons een breder perspectief op het slavernijverleden