Problemen bij Janssen vertragen vaccinaties

De uitnodigingsgolf begon op dinsdag, toen mensen die zijn geboren in 1969 en 1970 een afspraak konden maken voor een coronavaccinatie. Woensdag was geboortejaar 1971 aan de beurt, donderdag 1972 en 1973, en vrijdag mochten mensen uit 1974 en 1975 de GGD bellen. Zo werden er in vier dagen tijd ruim 1,6 miljoen mensen uitgenodigd voor een vaccinatie – het tempo zit er in.

Sinds de start van de vaccinatie begin januari zijn er een kleine negen miljoen mensen gevaccineerd, de komende maand moet dat grofweg verdubbeld worden: minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport, CDA) wil begin juli elke volwassene die dat wil een eerste prik hebben gegeven, tweederde moet volledig gevaccineerd zijn. De afgelopen weken neemt de vaccinatiebereidheid toe, met name onder jongvolwassenen. Nu zegt 84 procent van de bevolking boven de zestien een vaccinatie te willen of te hebben gehad. Dat betekent dat er zo’n 12 miljoen volwassenen daadwerkelijk gevaccineerd willen worden. Om het doel van De Jonge van begin juli te halen, zijn 17 miljoen prikken nodig. De GGD’s hebben personeel klaarstaan om 1,5 miljoen prikken per week te zetten, claimt koepelorganisatie GGD GHOR. Dat moet genoeg zijn, maar mocht het nodig zijn dan kunnen de ziekenhuizen nog bijspringen.

De vaccinatiecampagne ligt nu dus op schema om het doel van De Jonge te halen – ondanks een trage start en flinke tegenvallers met onder meer AstraZeneca, dat alleen nog wordt ingezet bij zestigplussers vanwege een zeldzame bijwerking. Die tegenvaller werd opgevangen doordat Pfizer onverwacht sneller vaccins leverde.

Maar Pfizer levert niet genoeg om die hele klap op te vangen. Daarvoor is ook het vaccin van Janssen belangrijk, waarmee tot juli drie miljoen mensen gevaccineerd moeten worden. Maar Janssen kampt met leveringsproblemen: vorige week nog kondigde het bedrijf aan dat er vanaf juni 441.000 doses per week geleverd zouden worden. Die verwachting is bijgesteld: komende week worden er een kleine 162.000 geleverd, de week erna 234.000. In totaal kreeg Nederland tot nu toe ruim 500.000 doses van Janssen. De kans dat Nederland voor 1 juli daadwerkelijk drie miljoen doses geleverd krijgt, lijkt in elk geval klein.

Hygiëneproblemen

Het probleem ligt in een Amerikaanse fabriek van het bedrijf Emergent BioSolutions, waar zowel vaccins van AstraZeneca als van Janssen worden geproduceerd. Die fabriek werd begin april gesloten toen bleek dat er onder meer grote hygiëneproblemen waren. In een partij van het Janssen-vaccin bleken ingrediënten van het AstraZeneca-vaccin te zitten. Zo’n dertig miljoen al geproduceerde doses moeten daarom worden gecontroleerd door Amerikaanse instanties. De vaccins worden pas vrijgegeven als er een keuringsrapport is. Dat rapport wordt op korte termijn verwacht, stelt een woordvoerder van Janssen. Maar ze houdt ook een slag om de arm: „Dat kregen we eerder ook al te horen.” Vooralsnog kwam er niks.

Ook minister De Jonge houdt daarom rekening met een worst case scenario, waarin Janssen veel minder gaat leveren dan eerder bedoeld. Begin juli, zo zei hij op de persconferentie van vrijdagavond, wordt waarschijnlijk half juli. Een exacte duur van het uitstel noemde hij niet, onduidelijk blijft hoe groot de vertraging precies wordt.

Dat Janssen waarschijnlijk minder gaat leveren is hoe dan ook een tegenvaller voor het tempo van de vaccinatiecampagne: bij Janssen is voor volledige vaccinatie maar één prik nodig, bij andere vaccins zijn dat er twee – er zouden dus dubbel zoveel afspraken gemaakt moeten worden. Maar de vertraging zou kunnen meevallen. Om het doel van begin juli van De Jonge toch te halen, zou Nederland zeker 1,5 miljoen van de Janssen-vaccins nodig hebben, blijkt uit een kladberekening van NRC – precies de helft van de eerder verwachte drie miljoen doses.

De Jonge gaat er vooralsnog vanuit dat Janssen voor juli ongeveer een miljoen doses levert. „Maar het kan ook meevallen”, aldus de minister – als het kwaliteitsrapport van de Amerikaanse autoriteiten toch snel komt. Maar ook dan is de kans groot dat de vaccinatiecampagne toch wat vertraging oploopt. Het grote probleem is dan de tijd tussen levering en vaccinatie: elk vaccin moet door een kwaliteitscontrole die een paar dagen duurt, en daarna moet het van de centrale opslag naar de GGD gereden worden. In de praktijk duurt het ruim een week voor een nieuwe levering daadwerkelijk wordt geprikt.

Daarnaast is er sprake van een paar procent ‘spillage’: er blijft soms een restje in een flacon zitten, zo nu en dan blijkt een vaccin over de datum of valt er een prik op de grond: er zijn dus altijd wat meer vaccins nodig.

