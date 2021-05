Prijs gezond eten harder gestegen dan prijs ongezond eten

De prijs van relatief gezond eten is de afgelopen tien jaar harder gestegen dan de prijs van ongezonde producten. Dat blijkt vrijdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De prijs van gezond eten steeg de afgelopen tien jaar met 21 procent, terwijl de prijs van ongezonde producten maar met 15 procent toenam. De gemiddelde stijging van productprijzen in de afgelopen tien jaar was 17 procent.

Met name de prijzen van producten als eieren, melk, vis en kippenvlees namen flink toe. Een doosje eieren was in 2020 bijna 50 procent duurder dan in 2010. Die stijging heeft vooral te maken met de ontdekking van het gebruik van de giftige stof fipronil door Nederlandse en Belgische pluimveehouders. Een grote hoeveelheid eieren en kippen moesten na de ontdekking van de stof in eieren geruimd worden. Melk werd meer dan 40 procent duurder, wat volgens het CBS te maken heeft met onder meer „gestegen prijzen bij de boeren” en hogere transportkosten. Vers fruit werd meer dan een kwart duurder door tegenvallende oogsten veroorzaakt door het weer. Verse groenten werden daarentegen nauwelijks duurder.

Met name de prijzen van ijs en snoep daalden in de afgelopen tien jaar. Zo werd ijs bijna tien procent goedkoper. Suiker, sauzen en dressings werden nauwelijks duurder ten opzichte van andere, gezondere producten.