‘Onderzoek aanranding Nike-werknemer leidde tot breuk sportmerk en Neymar’

Het Amerikaanse sportmerk Nike heeft vorig jaar een sponsorovereenkomst met de Braziliaanse voetballer Neymar verbroken, omdat hij weigerde mee te werken aan een onderzoek naar een aanrandingszaak. Daarin beschuldigt een vrouwelijke Nike-medewerker Neymar van seksuele intimidatie. Zijn weigering was reden om de sponsorverbintenis op te zeggen voor Nike, laat het bedrijf donderdagnacht aan Amerikaanse media weten na berichtgeving van The Wall Street Journal.

Vorig jaar augustus werd bekend dat Nike en Neymar uit elkaar gingen, terwijl hun contract nog acht jaar zou hebben doorgelopen. De speler van Paris Saint-Germain en het bedrijf zelf gaven geen reden voor de breuk. In een verklaring in Amerikaanse media zegt Nike dat de Braziliaan weigerde mee te werken aan een „onderzoek naar geloofwaardige beschuldigingen van wangedrag door een werknemer”.

Volgens The Wall Street Journal heeft de Nike-werknemer in 2016 aan haar collega’s verteld dat Neymar haar probeerde te dwingen tot orale seks. Dat zou zijn gebeurd in een hotelkamer in New York, waar ze de voetballer en zijn entourage ondersteunde met een sponsorevenement. Twee jaar later diende ze een klacht in bij het bedrijf, dat een onderzoek opende waar Neymar niet aan zou willen meewerken. De speler in kwestie ontkent de aantijgingen. Zijn woordvoerder stelt in Amerikaanse media dat Neymar dat „commerciële redenen” ten grondslag lagen aan de breuk.

Nadat de Braziliaan brak met Nike, tekende hij een sponsorcontract bij Puma . Neymar is een van de bekendste spelers uit het Braziliaanse elftal. In zijn thuisland en Europa heeft hij een grote schare jonge fans. Op sociale media heeft hij meer dan 250 miljoen volgers. De aanvaller ging in 2017 voor 222 miljoen euro van FC Barcelona naar Paris Saint-Germain - op dat moment de duurste voetbaltransfer uit de geschiedenis.

