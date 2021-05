‘Miljarden extra nodig voor jeugdzorg’

Het was nog nooit eerder voorgekomen: een ‘commissie van wijzen’ die moest oordelen over een conflict tussen gemeenten en de rijksoverheid. Donderdag werd duidelijk dat de gemeenten gelijk krijgen: het Rijk moet de komende jaren miljarden extra bijleggen voor jeugdzorg. Het oordeel, een ‘zwaarwegend advies’ aan het nieuwe kabinet, onderstreept wat vele brandbrieven, rapporten en evaluaties al signaleerden: de overheveling van jeugdzorgtaken in 2015 is niet goed gegaan. De kosten stegen in vijf jaar met zo’n 2 miljard euro, en de ene na de andere gemeente kwam in de knel.

Maar de beslissingen die het nieuwe kabinet moet nemen, gaan niet alléén over geld. Welke problemen kent de jeugdzorg? En wat is er nodig om het stelsel duurzaam te maken?

1 Zorg is niet effectief genoeg

Anders dan in de medische zorg is in de jeugdzorg vaak niet duidelijk of een behandeling ook echt werkt. Het Nederlands Jeugdinstituut verzamelt hierover kennis in een databank, maar op dit moment is maar zo’n 10 procent van de behandelingen daarin te vinden en slechts een deel daarvan is daadwerkelijk op effectiviteit onderzocht.

Omdat er verschillende partijen zijn die een jongere naar de jeugdzorg mogen verwijzen – onder anderen huisartsen, medisch specialisten, rechters en instellingen – hebben gemeenten maar beperkt invloed op welke zorg er wordt geleverd en tegen welke prijs. Er is, constateert de arbitragecommissie, „geen stelsel waarin professionele standaarden worden gevalideerd, vastgelegd en benut voor verwijzing”. Ook is niet duidelijk tot waar de jeugdhulpplicht van gemeenten precies reikt. De Jeugdwet moet beter afgebakend worden zodat gemeenten weten voor welke hulp zij verantwoordelijk zijn, is het advies.

2 Er is een wildgroei aan aanbieders

Sinds de jeugdzorg overging naar de gemeenten, is de markt geëxplodeerd. Voor de stelselwijziging in 2015 telde Nederland 384 jeugdzorgaanbieders. Nu zijn dat er ruim zesduizend, bleek uit onderzoek van Follow the Money en regionale media. Gemeenten veroorzaakten deze groei deels zelf door de manier waarop zij jeugdzorg inkopen. Vaak ging dat via een ‘open huis’-constructie: wie voldeed aan de eisen, kreeg een contract. Landelijk werden tot nu toe geen eisen gesteld aan nieuwe jeugdhulpaanbieders.

Voor zorgaanbieders is het aantrekkelijk alleen voor ‘lichtere zaken’ zorg te leveren. Branchevereniging Jeugdzorg Nederland waarschuwde vorig jaar dat het fundament van de jeugdzorg „op instorten staat” omdat een derde van de instellingen die een centrale rol spelen – en waarbij de zwaardere gevallen terechtkomen – verlies draait, terwijl kleine aanbieders winsten maken van gemiddeld meer dan 35 procent.

3 Administratiekosten zijn onnodig hoog

Onnodig veel jeugdzorggeld – en tijd – gaat op aan administratie. Adviesbureau Berenschot berekende in 2019 dat 29 procent van het totale budget – destijds 3,7 miljard euro – aan coördinatie wordt besteed. Volgens een ‘stuurgroep’ van het ministerie kunnen deze kosten flink naar beneden als gemeenten worden verplicht uniformer te werken. Om de exploderende kosten onder controle te houden, zochten gemeenten de afgelopen jaren houvast in protocollen, administratieregels en rapportageverplichtingen. Dit droeg bij aan een oplopende werkdruk in de sector, waardoor jeugdzorgwerkers vaker uitvallen of helemaal stoppen met hun werk. Grotere instellingen hielden door de hoge coördinatiekosten nauwelijks geld over voor investeringen in personeel of innovatie.

4Rechtsbescherming is onvoldoende

Al in 2013 constateerde Kinderombudsman Marc Dullaert dat rapportages „met regelmaat” fouten bevatten en dat ingrijpende beslissingen als een uithuisplaatsing of ondertoezichtstelling niet altijd voldoende worden onderbouwd. Hoewel het onderwerp al jaren op de politieke agenda staat, is de rechtsbescherming van ouders en kinderen in de jeugdbescherming nog altijd niet gewaarborgd. Rechterlijke beslissingen worden door gemeenten en instellingen terzijde gelegd, en betrokken partijen doen niet aan waarheidsvinding.

Het toekomstplan dat demissionair minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) en staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, CU) in april presenteerden biedt geen oplossingen, schreef emeritus hoogleraar jeugdbescherming Ido Weijers in een blog. „Er wordt voorbijgegaan aan de vraag hoe in zo’n stelsel onafhankelijk onderzoek en advies aan de rechter wordt gegarandeerd.” Het scenario gaat volgens Weijers „amper over de problemen waar de sector anno 2021 dagelijks tegenaan loopt”.