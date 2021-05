Lichamen van 215 inheemse kinderen gevonden bij Canadese kostschool

In de Canadese staat British Columbia zijn afgelopen weekend de stoffelijke overschotten van 215 kinderen gevonden op een locatie waar vroeger een kostschool voor inheemse kinderen stond. Sommigen van hen waren slechts drie jaar oud. Die ontdekking heeft Tk’emlúps te Secwépemc, de inheemse bevolking van British Columbia, vrijdag bekendgemaakt.

De ontdekking werd gedaan tijdens een specialistisch onderzoek naar de grond rondom de Kamloops Indian Residential School. Dit onderzoek werd geopend omdat er al langer geruchten rondgingen dat daar kinderen begraven lagen. De kostschool was met zo’n vijfhonderd leerlingen de grootste school voor inheemse kinderen in Canada. Volgens Rosanne Casimir, het hoofd van Tk’emlúps te Secwépemc, zijn de lichamen van kinderen die als vermist waren opgegeven en wier overlijden nooit is geregistreerd. Hoe zij zijn overleden en waarom hun dood niet is gemeld, is nog onduidelijk. „Op dit moment hebben we meer vragen dan antwoorden”, aldus Casimir. De gevonden lichamen worden de komende tijd onderzocht.

Tot de jaren zeventig was het in Canada beleid om kinderen van de inheemse bevolking te verwijderen van hun familie. Ze werden heropgevoed op christelijke scholen om integratie met de Europese kolonisten te bevorderen. In totaal is dat bij zeker 150.000 kinderen gebeurd. Ze werden beroofd van hun culturele identiteit en soms geestelijk, lichamelijk en seksueel misbruikt. De Canadese regering heeft daar in 2008 excuses voor gemaakt. De Canadese premier Justin Trudeau noemt het nieuws van de gevonden kinderen vrijdag „hartverscheurend”. „Het is een pijnlijke herinnering van dat donkere en beschamende hoofdstuk in de geschiedenis van ons land.”

Kamloops Indian Residential School opende in 1890 en is in 1978 gesloten. In 1910 klaagde de directeur ervan dat de overheid niet genoeg geld gaf om de kinderen te kunnen voeden.