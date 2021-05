Koolmees over bonussen bij Booking: ‘geen fraai beeld’

Demissionair Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66) zit in zijn maag met de miljoenenbonussen die de drie Amerikaanse bestuurders van Booking.com over 2020 ontvingen, terwijl het boekingsbedrijf ondertussen zo’n 100 miljoen euro staatssteun ontving. Volgens Koolmees geven de bonussen ter waarde van 28 miljoen euro „geen fraai beeld”, maar kan hij niet ingrijpen.

Dat zei Koolmees vrijdag na afloop van de ministerraad. Het terugvorderen van de uitgekeerde staatssteun – een veel gehoorde suggestie, nadat NRC vrijdag de bonusplannen voor de Amerikaanse Booking-top onthulde – is niet mogelijk. Want, zei de minister vrijdagmiddag: bonussen betalen „kan formeel gezien”.

De enige voorwaarde die Koolmees verbond aan de eerste NOW-regeling, bedoeld als steun om salarissen door te betalen in het begin van de coronacrisis, was dat bedrijven drie maanden lang geen medewerkers mochten ontslaan. Aan die voorwaarde heeft Booking.com zich gehouden.

Verbolgen reacties

Veel Tweede Kamerleden reageerden vrijdag verbolgen op de berichtgeving over de bonussen bij Booking. „Schaamteloos je hand ophouden bij de belastingbetaler en ondertussen gewoon bonussen uitkeren aan de top. Dat geld moet tot de laatste cent worden teruggevorderd”, schreef Lilianne Ploumen, fractievoorzitter van de PvdA op Twitter. Ze verwees naar de 65 miljoen euro die Booking.com vorig voorjaar ontving van de Nederlandse overheid.

„Om moedeloos van te worden”, vond haar collega Eelco Heinen van de VVD. Gert-Jan Segers (ChristenUnie) noemde de bonussen „schaamteloos” en een bewijs voor de stelling dat „geldzucht de wortel van alle kwaad” is.

NRC schreef vrijdag dat Booking.com, dat hard is geraakt door de pandemie, zijn eigen beloningsregels heeft gewijzigd om de miljoenenbonussen van de top niet in gevaar te brengen. De totale beloning voor het driekoppige Amerikaanse bestuur van Booking Holdings, het bedrijf achter de Amsterdamse hotelwebsite, bedroeg daardoor vorig jaar omgerekend ruim 28 miljoen euro, voornamelijk in de vorm van aandelenpakketten die de bestuurders de komende drie jaar kunnen verzilveren.

‘Overstappen vermijden’

Ook de bonussen van het reguliere Booking-personeel zijn op peil gebleven. Medewerkers op het hoofdkantoor in Amsterdam ontvingen, ondanks de slechte financiële resultaten, gemiddeld 80 procent van hun maximale bonus. Booking gaf als belangrijkste argument voor zijn ruimhartig beloningsbeleid dat het wil vermijden dat medewerkers en topbestuurders overstappen naar bedrijven die geen last hebben gehad van de coronapandemie, zoals Google, Facebook en Spotify.

Eerder deze week bleek dat de aandeelhouders van Air France-KLM, ondanks grote bezwaren van de Nederlandse overheid, instemden met een aandelenbonus voor bestuursvoorzitter Ben Smith van Air France-KLM. „In een crisis is geen plaats voor het toekennen en uitbetalen van bonussen voor bestuurders bij bedrijven die overeind gehouden moeten worden met staatssteun en waar werknemers hun baan verliezen,” schreef CDA-minister Wopke Hoekstra (Financiën) hierover twee weken geleden aan de Tweede Kamer.