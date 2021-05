Een klein balkon als groene oase? Het kan

Balkonieren: zo noemt Caspar Janssen zijn „beestjesbevorderende balkonproject” of ook wel „mini-Deltaplan Biodiversiteitsherstel.” In twee tuinseizoenen wist journalist Janssen (58), medewerker van de Volkskrant, van zijn stadsbalkon in de Rivierenbuurt van 10 meter lengte en 1.10 meter diep een groene oase te maken met zo’n 65 plantensoorten die hij zijn „tableau de la troupe” noemt en die tientallen soorten vlinders, hommels, bijen, zweefvliegen, vogels en andere nuttige en noodzakelijke diertjes aantrekken.

‘Zelf doen, zelf doen!’

Doodskopzweefvlieg op herfstaster. Foto Caspar Janssen

Nu is hij aan het nieuwe seizoen begonnen en tegelijkertijd verschijnt het boek Het bijenbalkon. Van een kaal terras naar een zoemende balkonjungle, de verzamelde feuilletons die hij voor de krant schreef. Janssen benadrukt dat hij een handicap heeft, hij wist „aanvankelijk zo goed als niets van tuinieren” en toch beschouwt hij zijn missie geslaagd, zoals hij nog steeds vol enthousiasme vertelt op zijn stadsbalkon, gelegen op het zuiden: „Nadat ik twee jaar geleden Caspar loopt had voltooid waarin ik een voettocht kriskras door Nederland en onze landschappen maak, was ik moe. Niet zozeer fysiek, als wel moe van de harde discussies tussen boeren en natuurbeschermers en ook wel pessimistisch over de teloorgang van de biodiversiteit, de afname van insecten als onmisbare bestuivers, van bodemleven en van vogels. Toen besloot ik zelf iets te doen, te ontdekken hoe de natuur werkt – al is het op microschaal van een balkon – en misschien iets te betekenen voor andere goedwillende mensen.”

Met die opdracht aan zichzelf – „Zelf doen, zelf doen!” – opent het boek. Op zijn voettocht door ons land ontmoette Janssen tal van mensen die een stukje grond kochten en daar een insectenparadijs hadden gecreëerd, maar „ik heb geen stukje grond, zelfs geen volkstuintje, alleen een balkon”. Die plek, van net iets meer dan tien vierkante meter, is inmiddels beroemd; ook zijn eerdere boek Ontpopt. Stedeling ontdekt natuur (2012) begint op dat balkon, bij het verschil tussen een kool- en pimpelmees.

Kroegfunctie

„Het begint met niet weten”, zegt Janssen terwijl hij de wilde weelde aanwijst die zijn balkon tooit: dagkoekoeksbloem, marjolein, longkruid, smeerwortel, beemdoooievaarsbek, gele dovenetel, kattenkruid. Als de zon doorbreekt, ontwaren we de aardhommel. „Mijn balkon heeft een kroegfunctie voor insecten uit de hele buurt”, zoals hij schrijft, „soms is het vliegen in een file”.

Tips en lessen, zoals die in elk klassiek tuinboek staan, wil Janssen niet per se geven, want hij noemt zijn exercitie vooral een ontdekkingsreis. Toch kan de belangstellende balkonbezitter en ook tuineigenaar enorm veel leren van dit rijk geïllustreerde boek, met foto’s door de auteur.

Janssens balkon begin juni 2019, met onder meer ijzerhard en dagkoekoeksbloem. Foto Caspar Janssen

Doel van het „beestjesbevorderende balkonproject” was zoveel mogelijk soorten te lokken; hommels, wilde bijen, vlinders, andere insecten, vogels. Met die vraag begon hij een speurtocht op internet, in boeken zoals De tuinjungle (2019) van de Brit Dave Goulson. Hij zocht contact met diverse organisaties, nodigde planten- en beestjeskenners uit op zijn balkon, bestudeerde websites over bijen- en vlinderplanten, bezocht kwekers van wilde, inheemse planten. En hij bekeek de wat trage vorderingen die Intratuin in Amsterdam boekt bij het vergroten van het biologische plantenaanbod. Maar toch: Intratuin „doet tenminste iets” – in tegenstelling tot andere tuincentra.

Zo werkt het dus

Les nummer één – die je ook ontdekking nummer één zou kunnen noemen – is: „Kijken hoe het werkt”. Janssens eerste triomf was dat hij van een vriend gekregen zaden zag ontkiemen, tot bloei komen en opeens kwamen daar insecten op af. Zo werkt het dus: „Het hangt allemaal met elkaar samen.”

Maar voordat je een stekje plant of een zaadje laat opbloeien moet je de juiste potaarde hebben. Dat vereist studie, want in veel tuinaarde is turf verwerkt dat in veengebieden in de Baltische staten wordt gewonnen. Oei! Janssen: „Ik laat daar toch geen hoogveen afgraven voor mijn balkonproject?” Opnieuw zoeken en vragen, want dit blijkt een ingewikkelde zaak. Janssen meende dat kokosgrond een alternatief is, maar dat komt uit India. Geen echte optie.

Foto Caspar Janssen

Iemand gaf hem het advies molshopen af te graven; maar daar loop je dan, met je schep en een emmer door een stadspark. Uiteindelijk kwam hij uit op het hergebruiken van potaarde door die te vermengen met compost. Of biologische tuinaarde kiezen.

Biologisch én inheems

Hiermee zijn we bij de crux van Janssens omzwervingen door het tuinieren en balkonieren aangekomen: „Insecten hebben vaak andere behoeftes en voorkeuren dan mensen.” Het is wel even schrikken te lezen dat veel planten en zaden in tuincentra nog altijd zijn behandeld met insecticiden en andere chemicaliën. Janssen: „De klant wil kleurenspektakel, de producent wil gave planten die ongeveer dezelfde vorm hebben. Maar bestuivers willen nectar en stuifmeel. Mijn voorstel is uitsluitend biologisch gekweekte, inheemse flora te gebruiken. Die trekt de meeste insecten aan.”

Hij attendeert erop dat een biologische tuin of balkon „gedempte kleuren heeft, een paarse gloed met accenten van geel en een groene ondertoon. Dagvlinders ‘zien’ vooral paars en ultraviolet, nachtvlinders geel. De luidruchtige pracht van tulpenrood of narcissengeel zijn voor de bestuivers zonder waarde, want ze geven geen voedsel.”

Alle seizoenen

Een van de mooiste lessen die je uit Het bijenbalkon kunt leren is dat insecten en vogels zo goed als het hele jaar door, in alle seizoenen, profijt hebben van een gevarieerd en rijk aanbod van bloeiende bloemen, zoals longkruid in het vroegste voorjaar en herfstasters in het najaar.

Maar er is meer dan alleen de bloei: voor vogels zijn er nestkastjes, een voedertafel en een waterschaal om te badderen. Het balkon voorziet in een insectenhotel en een boomstronk met gaten. Nu het boek er is en het derde seizoen eraan komt, kan Janssen niet echt afscheid nemen van zijn bloeiende balkon. Ondanks dat „iets meer ruimte” om met zijn gezin buiten te zitten wel gewenst is.

Caspar Janssen: Het bijenbalkon. Van een kaal terras naar een zoemende balkonjungle. Uitgeverij Het bijenbalkon. Van een kaal terras naar een zoemende balkonjungle. Uitgeverij Atlas Contact , 160 blz. Prijs € 21,99.

