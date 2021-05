Kamervoorzitter Bergkamp: gesprek met nep-Volkov had voorkomen kunnen worden

Het gesprek tussen de vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken en een imitator van Leonid Volkov, de stafchef van Russische oppositieleider Aleksej Navalny, had voorkomen kunnen worden. Dat heeft Kamervoorzitter Vera Bergkamp (D66) vrijdagmiddag tegen persbureau ANP en de NOS gezegd, nadat de totstandkoming van de ontmoeting was onderzocht. „Dit vraagt om nog meer alertheid van de staf van de Tweede Kamer.”

Eind april zou de commissie via een digitale verbinding spreken met twee medewerkers van Navalny, onder meer om te vragen hoe de Kamer de gevangengenomen Navalny kon helpen. Twee Russische mannen stelden zich voor als Ivan Zjdanov, de directeur van anticorruptiefonds FBK, en als stafchef Volkov. Degene die zich voordeed als Zjdanov vertrok al snel – de persoon die Volkov imiteerde sprak drie kwartier met de Kamer, waarin hij commissieleden vroeg voor Navalny in hongerstaking te gaan en bitcoins aan diens organisatie te doneren.

Vovan en Lexus

Op donderdagavond publiceerden twee Russische komieken, Vladimir Koeznetsov en Aleksej Stoljarov, in Rusland bekend als ‘Vovan’ en ‘Lexus’, een video van hun gesprek met de Nederlandse Tweede Kamer. Ze noemen de actie een video prank. De twee zeggen dat ze geen deepfake-technieken hebben gebruikt, maar dat ze werkten met schmink en een vervormende invalshoek.

Leonid Volkov zelf zei eind april tegen de NOS het nep-gesprek geen grap te noemen. „We noemen ze grappenmakers, maar het gaat om goedbetaalde medewerkers van de Russische regering. Het is serieuzer dan het lijkt.” De imitator voerde eerder al gesprekken met parlementsleden van Estland, Letland en Groot-Brittannië. „Onze boodschap is: Navalny is vergiftigd en zit ten onrechte vast. Maar waar heeft men het over in Europa? Deepfakes,” zei de echte Volkov eind april tegen NRC.

Kamervoorzitter Bergkamp kondigt tegenover ANP een „werkinstructie” aan, „waarbij het beter verifiëren van de identiteit van genodigden uitgangspunt is”. „Deze instructie gaat ook gelden voor andere Kamercommissies en assemblees,” zei ze verder.

Lees ook dit artikel: Spraken Kamerleden met een deepfake of met een komiek in badjas?