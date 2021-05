Het hartje is al jaren in de mode bij scorende voetballers. Met de klok mee vanaf linksboven: de Belg Youri Tielemans (Leicester City) is 'in love' met zijn winnende doelpunt in de Engelse bekerfinale, de Amerikaanse Alex Morgan (Tottenham Hotspur) toont haar liefde voor man en dochter, Omar Mascarell (Schalke 04) houdt van zijn club ondanks degradatie uit de Duitse Bundesliga en PSV'er Eran Zahavi steekt zijn vrouw en kinderen een hart onder de riem in zijn eerste wedstrijd nadat zijn gezin was overvallen in hun huis in Amsterdam.

Foto REUTERS / GETTY / ANP /