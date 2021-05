Johan Derksen (72) stopt in 2022 met televisie maken

Voetbalanalist Johan Derksen (72) stopt in de zomer van 2022 met televisie maken. Dat heeft hij vrijdag aangekondigd in een interview met het AD naar aanleiding van de biografie van hem die morgen verschijnt. Naar eigen zeggen doet hij al 24 jaar hetzelfde kunstje op tv. „Het gaat me tegenstaan. Ik betrap mezelf erop dat het steeds meer op de automatische piloot gaat.” Derksen denkt niet dat hij het gaat missen. In de biografie - geschreven door Michel van Egmond en Antoinnette Scheulderman - bespreekt hij het besluit te stoppen. Na het EK Voetbal en de sportzomer verschijnt nog één keer een volledig seizoen van Veronica Inside op de buis. In de zomer van 2022 loopt Derksens contract af.

Ondanks dat er minder werd gevoetbald door de coronapandemie, ging het programma het afgelopen jaar door. Volgens Derksen wilde Talpa er nog een dagelijkse show van maken, maar mede-commentator René van der Gijp vond vijf avonden te veel. Daarnaast wilde presentator Wilfred Genee door met de gelijknamige radioshow. „Dan wordt het voor mij tijd om te stoppen. Ik heb geen zin meer om door te kabbelen.” Derksen wil na de zomer van 2022 ook niet meer verschijnen in talkshows. „Ze hebben me graag aan tafel, omdat ik me overal mee bemoei. Dat geeft reuring, hè. Ik word geëxploiteerd. Het gaat me tegenstaan”, aldus de voetbalanalist.

Na de racisme-aflevering van Veronica Inside, die plaatsvond nadat Derksen rapper Akwasi met Zwarte Piet had vergeleken, leek het er al op dat het programma zou stoppen. In die aflevering spraken strafrechtadvocaat Natacha Harlequin en oud-voetballer Dries Boussatta met Genee, Derksen en Van der Gijp over kwesties zoals racisme binnen voetbal en de recente uitspraak van Derksen. De uitzending zorgde voor onenigheid tussen de Veronica Inside-commentatoren. Derksen zei dat hij zich aangevallen voelde door presentator Genee. Toch verscheen het programma na de zomer weer op Veronica na een gesprek met zenderbaas John de Mol.

