'Je moet eerlijk zijn: budgetmaatschappijen doen het goed'

„Je huilt als je hier aankomt en je huilt als je weggaat, zeggen ze in Latijns-Amerika.” Anko van der Werff is topman van de Colombiaanse luchtvaartmaatschappij Avianca. Sinds twee jaar leidt de Nederlander de een na grootste maatschappij in Latijns-Amerika, na KLM ook het oudste luchtvaartbedrijf van de wereld.

Vanuit zijn huis in Mexico-Stad heeft Van der Werff dan al een uur gepraat over de crises bij Avianca. Over zijn aanstaande overstap naar SAS – per 15 juli is hij de nieuwe directeur van de Scandinavische maatschappij. Over duurzaamheid en de toekomst van de luchtvaart na de coronacrisis.

Maar als hij praat over zijn vertrek uit Latijns-Amerika komen de emoties los. Het valt hem zwaar. „We zullen dit leven ontzettend missen”, zegt hij via Zoom. Hoewel hij al twee jaar de baas is in Colombia woont hij nog steeds in de stad waar hij neerstreek voor zijn vorige functie. Van 2014 tot 2019 was hij commercieel directeur bij Aeromexico.

CV Luchtvaartman Anko van der Werff, toekomstig directeur bij SAS. Foto Reyer Boxem/Hollandse Hoogte Anko van der Werff (Paterswolde, 1975) studeerde rechten in Leiden. Zijn hele leven werkt hij in de luchtvaart. In 2000 werd hij trainee bij KLM. Daarna was hij actief voor Air France-KLM in Italië, VK en Zweden. Vervolgens werkte hij bij Qatar Airways (2010-2014), Aeromexico (2014-2019) en Avianca (2019-2020). Hij zit in het bestuur van de internationale luchtvaartclub IATA.

Van der Werff (Paterswolde, 1975) zou verhuizen met zijn vrouw en hun drie jonge kinderen van Mexico naar Colombia. Maar de coronacrisis legde al hun plannen stil. Ze bleven in Mexico, Van der Werff werkte veel digitaal. Nu drijft de coronacrisis ze terug naar Europa. Met pijn in het hart.

„Het leven is hier zo mooi. De cultuur, het eten, het weer. We spreken inmiddels allemaal vloeiend Spaans. Het vertrek is verschrikkelijk moeilijk, maar we doen het vanwege de pandemie. Door de strenge lockdown zijn de kinderen al vijftien maanden niet naar school geweest. Geen enkele dag. Dit wordt de zestiende maand. Bovendien willen we vanwege familieomstandigheden dichter bij Nederland zijn.”

Puinruimen bij Avianca

Weinig Nederlanders hebben zo’n internationale ervaring in de luchtvaart als Van der Werff. Hij werkte voor Air France-KLM in Zweden, Italië en het VK. Stapte over naar Qatar Airways en daarna naar Aeromexico. Dat eerste jaar in Mexico was moeilijk, zei hij eerder. Hij sprak de taal nog niet goed, moest wennen aan de bedrijfscultuur. Maar hij bouwde zo’n band op met de collega’s dat sommigen zijn overstap naar de Colombiaanse concurrent verraad noemden.

Bij Avianca, ook belangrijk voor Curaçao, werd Van der Werff eerste man. Rustig wennen aan zijn nieuwe bedrijf was er niet bij. In 2019, nog ruim voor Covid de wereldwijde luchtvaart verlamde, zat Avianca al in een economische crisis. De Nederlander moest puin ruimen.

Avianca was de jaren ervoor snel gegroeid, had veel nieuwe lijnen geopend en toestellen gekocht, maar stond bekend als inefficiënt. Een lange staking van piloten in 2017 had het bedrijf hard geraakt.

In 2019 leed de maatschappij een verlies van 893 miljoen dollar (733 miljoen euro). „Avianca was eigenlijk failliet”, zegt Van der Werff. „Er moest van alles gebeuren: financieel, operationeel, in de relaties met de vakbonden.” Een omvangrijke reorganisatie volgde; het aantal medewerkers ging van 20.000 naar 14.000. Avianca is daarmee kleiner dan KLM maar ongeveer net zo groot als SAS, Van der Werffs nieuwe werkgever.

„In het eerste kwartaal van 2020 vierden wij het honderdjarig bestaan van Avianca. De herstructurering was in volle gang, beleggers reageerden goed, de aandelenprijs verdubbelde. De sky was weer de limit. In maart boekten we winst. En toen kwam Covid-19.”

Chapter 11

Hij had de crisis natuurlijk al zien aankomen. „Eerst China, daarna de besmettingen in Italië, Nederland. Latijns-Amerika was het laatste continent waar Covid-19 toesloeg. Tussen 10 en 25 maart gingen al onze markten één voor één dicht. We gingen heel snel van 750 dagelijkse vluchten naar een handjevol.”

Waar Europese maatschappijen nog mondjesmaat bleven vliegen, met ‘noodzakelijk’ verkeer en vracht, ging het Latijns-Amerikaanse luchtruim dicht. „De beperkingen waren hier strenger dan in Europa.” Dat was nodig, denkt hij, omdat mensen anders niet thuis zouden blijven. „Maar laten we eerlijk zijn, als je normaal gesproken in je levensonderhoud voorziet door taco’s te verkopen op straat heb je geen keus, je moet wel. Ook de gezondheidszorg is hier minder goed dan elders.”

De luchtvaart weet van oudsher om te gaan met crises, zegt Van der Werff. „Denk aan een vulkaan op IJsland die het vliegen tijdelijk bemoeilijkt of andere kortdurende problemen. Maar hoe blijf je overeind in een pandemie die maanden duurt? Avianca kwam net uit de eerste herstructurering. Er waren geen financiële buffers. De coronacrisis had zo’n impact dat we in mei een grote lening niet konden aflossen. Er zat niets anders op dan in Chapter 11 te gaan.”

Een faillissement vinden ze in Europa slecht, een smet op je blazoen

Chapter 11 is een veel gebruikte regeling in de Amerikaanse faillissementswet. Het biedt bedrijven – niet alleen Amerikaanse maar ook buitenlandse – een tijdelijke, strak geregisseerde bescherming tegen schuldeisers zodat men in relatieve rust kan werken aan een doorstart. Chapter 11 lijkt enigszins op surséance van betaling. „Een faillissement vinden ze in Europa heel erg slecht, een smet op je blazoen. Maar Chapter 11 biedt je juist ook de mogelijkheid heel snel verbeteringen door te voeren. Je kunt grote stappen maken.”

Avianca ontsloeg zoals gezegd 30 procent van het personeel, kromp de vloot in van 171 toestellen in 2019 naar 146 in 2020, sloot een private financiering af van 2 miljard dollar en sloot de vestiging in Peru.

In oktober 2020 kwam het bedrijf met banken een herfinanciering overeen van 2 miljard dollar. Daarmee moet het Colombiaanse bedrijf het verlies over 2020 van 1,09 miljard dollar opvangen. En bouwen aan ‘het nieuwe Avianca’. Inmiddels vliegt de maatschappij weer op 25 procent van zijn capaciteit. Van der Werff verwacht dat Avianca in de tweede helft van dit jaar de faillissementsbescherming kan opgeven.

Relevanter in secundaire steden

„De belangrijkste vraag die we moesten beantwoorden was: waar gaat de klant naar toe? Avianca was te veel gericht op de grote steden. Op het hub-model.” Bogotá is zo’n hub, net als het internationale vliegveld in El Salvador, van Avianca-dochter TACA, maar ook Air France-KLM werkt volgens dat principe.

Kortere continentale vluchten brengen passagiers naar de hub die vervolgens overstappen op intercontinentale vluchten naar bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Budgetmaatschappijen als Ryanair, Wizz Air en easyJet hanteren een ander model. Zij vliegen juist veel meer van punt naar punt, rechtstreeks van bijvoorbeeld Athene naar Vilnius.

Avianca moet minder afhankelijk worden van het hub-model, vindt Van der Werff. De maatschappij moet meer rechtstreekse vluchten aanbieden, tegen een lager tarief ook en met meer (digitale) diensten waarmee passagiers zelf snel relevante zaken kunnen regelen. „Technologie als vervanger van de complexiteit”, noemt hij dat.

Avianca vliegt sinds kort bijvoorbeeld rechtstreeks van Medellín en Cali in Colombia naar de VS. „We moeten relevanter worden in secundaire steden. In Latijns-Amerika zijn de tweede, derde, vierde steden van het land nog steeds miljoenensteden. En dus grote markten.”

Bovendien vliegt de maatschappij meer naar vakantiebestemmingen in de regio. Van Medellín naar Cancun in Mexico bijvoorbeeld. Of naar Punta Cana in de Dominicaanse Republiek.

SAS heeft respijt

Van der Werffs scenario zie je ook in Europa. Ook daar zal het zakelijk vliegverkeer, dat altijd de melkkoe was voor de luchtvaart, zich niet snel herstellen. Zakenlui blijven vaker thuis en vergaderen digitaal. Dus alle pijlen op de vakantieganger.

Het voorzichtige herstel van de vakantieluchtvaart zie je aan de bestemmingen die maatschappijen toevoegen aan hun vliegschema’s. KLM verkoopt sinds afgelopen week vluchten naar Phuket (Thailand) en Orlando (VS). SAS vliegt later dit jaar direct van Londen naar Luleå in Zweeds-Lapland – in drie uur rechtstreeks van de City naar het Noorderlicht.

Ondanks alle vaccinaties verwacht Van der Werff nog weinig van de zomer. „Die zal voor de Europese luchtvaartmaatschappijen teleurstellend worden. De grenzen zijn nog niet helemaal open, toeristen kunnen nog niet vrij bewegen en het zakenverkeer is nog niet hersteld. Dat stelt de bedrijven voor grote uitdagingen: zij verdienen hun geld in de zomer.”

Alle maatschappijen zitten met dezelfde vragen, zegt de Avianca-directeur. „In hoeverre komt het business-vervoer terug? Hoe groot wil je worden? Wat wil de klant?”

In Europa speelt bovendien het terugbetalen van de overheidssteun. Air France-KLM, Lufthansa, SAS – veel maatschappijen in Europa hebben de coronacrisis overleefd met steun van de overheid. Die hulp heeft een keerzijde: de overheidsleningen drukken zwaar op de balans.

Anko van der Werff loodste Avianca uit de crisis naar een ‘vernieuwde’ luchtvaartmaatschappij. Bij SAS kan hij die ervaring toepassen. Belangrijk verschil: de Colombiaanse maatschappij moest de financiële problemen oplossen tijdens de pandemie; zonder vluchten, zonder passagiers en zonder inkomsten. SAS heeft meer respijt. De meeste Europese maatschappijen kunnen wachten met aflossen totdat het vliegverkeer weer op gang is gekomen.

Regenwater voor hergebruik

Noord-Europa is geen onbekend werkterrein voor Van der Werff. Van 2006 tot 2009 werkte hij in Stockholm voor Air France-KLM. Zijn twee oudste kinderen zijn geboren in Zweden. „Het is een schitterend deel van de wereld. De natuur, de gelijkheid in de samenleving, de innovatie, de nadruk op duurzaamheid. Vijftien jaar geleden moesten we bij Air France-KLM al een uitgebreid duurzaamheidsrapport opstellen, anders wilden Zweedse klanten niet meer met ons vliegen.”

Tegen zijn vrouw, zijn vrienden en headhunters heeft Van der Werff altijd gezegd: bij SAS zou ik nog weleens willen werken. „Het is een van de leidende luchtvaartmaatschappijen in de wereld op het gebied van duurzaamheid. De Zweedse overheid legt de lat hoog wat het gebruik van duurzame luchtvaartbrandstof betreft.”

Hoe wordt de luchtvaart duurzamer, groener, schoner en stiller?

Hij noemt het de grootste opgave voor de sector: hoe wordt de luchtvaart duurzamer, groener, schoner en stiller? „We moeten de oplossingen voorlopig zoeken in de technologie. Allereerst in nieuwe toestellen die efficiënter vliegen. Daarna ook in duurzame vliegtuigbrandstof – ook al wordt daarvan nog weinig geproduceerd. En later ook in elektronische of hybride toestellen. Maar dat zal echt niet al in 2022 gebeuren. Ondertussen moeten we proberen ook de grondoperatie duurzamer te maken. Bij Avianca vangen we bijvoorbeeld regenwater op voor hergebruik.”

Stunten met de prijs

Duurzaam ondernemen is niet alleen ‘groen’ ondernemen, benadrukt Van der Werff. „In Latijns-Amerika gaat het ook om illegale handel in dieren en illegaal vervoer van mensen. Wij werken samen met de Verenigde Naties om dergelijke illegale praktijken tegen te gaan.”

En duurzaamheid gaat ook over goede arbeidsomstandigheden, aldus Van der Werff. Voor het eerst in vijftien jaar sloot Avianca in 2020 een akkoord met de machtige vakbonden. Tijdens de crisis leverde de best betaalde helft van het personeel vrijwillig salaris om de slechts betaalde helft een beetje uit de wind te houden. „Een heel mooie solidariteit.”

Nu moeten traditionele luchtvaartmaatschappijen als Avianca en SAS concurreren met budgetmaatschappijen. Ryanair, Wizz Air en easyJet staan bekend om hun slechtere arbeidsomstandigheden. „Aan de menselijke kant is er een groot verschil met de manier waarop wij werken. Maar je moet ook eerlijk zijn: zulke maatschappijen doen het goed. Ze zijn efficiënt, hebben hun technologie voor elkaar, in hun callcenters maar ook in onderhoud van de vloot.”

Kritiek op de budgetmaatschappijen is vaak dat reizigers voor alle extra’s moeten betalen. Eten en drinken aan boord, extra bagage, meer beenruimte. Van der Werff draait het om. „Alles is er gepersonaliseerd. Je betaalt voor wat je zelf wilt, voor wat jij nodig hebt. Dat willen reizigers. Heel slim gedaan.”

Hoe moet een maatschappij als SAS concurreren met de budgetmaatschappijen? Ook stunten met de prijs? Of meer de nadruk leggen op verantwoord vliegen? „Dat hebben we ook besproken in de sollicitatie. SAS zou zich heel goed kunnen profileren als de groenste luchtvaartmaatschappij van de wereld.”