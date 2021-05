Informateur Hamer gaat volgende week op zoek naar coalitie

Informateur Mariëtte Hamer gaat komende week met haar „derde oog” op zoek naar een coalitie. Dat zei ze vrijdagmiddag op een ingelaste persconferentie voor journalisten, omdat er vragen kwamen over haar manier van werken. Verschillende partijen vinden haar methode omslachtig, omdat Hamer de afgelopen twee weken niet alleen gesprekken voerde met fractieleiders, maar ook nog met allerlei belangenclubs. Dat varieerde van jongeren tot aan de Efteling en Natuurmonumenten. Ook liet ze alle partijen twee keer langskomen.

„Ik vind het een tikje inefficiënt”, zei Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren die vrijdag was uitgenodigd, samen met vier andere partijen (Denk, Bij1, Volt en Groep Van Haga). De meeste fractieleiders namen de uitnodiging om langs te komen toch maar aan. Alleen PVV-leider Geert Wilders zei dat hij niet meer in een „achterkamer” wilde praten.

Hamer zegt dat zij niets anders doet dan de wens van de Kamer uitvoeren. Die heeft haar gevraagd eerst de „contouren” van „herstel- en transitiebeleid” te schetsen. Pas daarna kan ze op zoek gaan naar partijen die samen een coalitie willen voeren, stelde ze. Sommige fractieleiders hadden het idee dat ze die ‘kopgroep’ allang had gevormd, omdat Hamer begin deze week VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie bij elkaar aan tafel zette. Maar volgens de informateur had ze die indeling gemaakt op basis van de onderwerpen die partijen in eerdere gesprekken aandroegen.

Komende maandag praat Hamer eerst weer met VVD-leider Mark Rutte en D66-leider Sigrid Kaag. De Kamer heeft de informateur gevraagd om uiterlijk op 6 juni haar eindverslag in te leveren, maar Hamer zegt dat ze zoveel tijd zal nemen als ze nodig heeft. „We zullen zien of ik dat ga halen.”

