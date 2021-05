‘Ik voelde gelijk weer die stress van toen’

‘Toen ik zelf eindexamenleerling was, heb ik mezelf in de aanloop naar het eindexamen opgesloten in mijn kamer met een stapel boeken. Ik vond school best wel leuk, ik kon alleen heel slecht plannen. In de laatste weken heb ik super veel nieuwe dingen geleerd. Ik stond er wel goed voor gelukkig. Er waren geen zorgen dat ik zou gaan zakken, maar ik wilde geen onvoldoendes halen.

„Hoewel ik theoretische natuurkunde ben gaan studeren was scheikunde mijn lievelingsvak. Destijds was natuurkunde wat meer toegepast, kwantummechanica was bijvoorbeeld nog geen onderdeel van het curriculum. Scheikunde was toen ook al wat theoretischer.

„Wat ik zo fijn vind aan theoretische natuurkunde is dat het een hele prettige wereld is. Het is lekker gestructureerd en logisch, daar zit veel schoonheid in. De symmetrie van een atoom bijvoorbeeld. Of de wiskundige beschrijving van een formule, dat vind ik iets heel magisch. Het geeft ook houvast, natuurwetten gelden overal.

„De theoretische natuurkunde geeft mij handvatten om de natuur te beschrijven. De kwantummechanica beschrijft het allerkleinste, de relativiteitstheorie beschrijft de grotere schaal. Je zou het bijna rechtsgebieden kunnen noemen. De heilige graal zou natuurlijk zijn om een formule te vinden die álles beschrijft, die alles met elkaar verbindt.

„Tegenwoordig is kwantummechanica onderdeel van het curriculum. Speciale relativiteit is een keuzevak geworden. Mijn klassieke mechanica is best wel ver weggezakt. Mijn boeken, inclusief het tabellenboek Binas, waar alle formules in staan, liggen ergens verstopt in een doos bij mijn ouders.

„Toen ik het examen bekeek, voelde ik gelijk weer die stress van toen. Leerlingen hebben drie uur de tijd om het examen te maken. De eerste vraag over satellieten vergde veel leeswerk. Dat is heel verraderlijk, aan de ene kant wil je goed lezen, aan de andere kant wil je zo snel mogelijk uit het tekstje halen wat je nodig hebt om de som te maken. Ik ben nogal een pietje-precies, ik wil goed lezen en daarbij geen fouten maken. Om die reden was ik altijd in gevecht met de tijd. Die eerste vraag kon je eigenlijk het best overslaan en voor later bewaren.

„Het afleiden van formules vond ik het leukst om te doen, het komt dichtbij theoretische natuurkunde. Het is de bedoeling dat je variabelen in elkaar omschrijft, dus je leidt bijvoorbeeld uit de formule de eenheid van een variabele af. Je krijgt er veel punten voor als je dat goed doet.”