Hoe het internet afrekent met Lil Kleine

Als platenlabel Top Notch niet afrekent met Lil Kleine, dan doet het internet dat wel. Jorik Scholten, de 26-jarige rapper die schuilgaat achter het pseudoniem, kwam vorig weekend in opspraak nadat hij op Ibiza zijn vriendin Jaimie Vaes zou hebben toegetakeld. Online is de ophef daarover een week later nog niet geluwd, hoewel de zaak intussen door het Spaanse OM onvoorwaardelijk is geseponeerd.

Zoals vaker online was het een vermeende dubbele standaard die brandstof gaf aan de verontwaardiging. Waarom toch, klonk het in tal van memes, liet platenmaatschappij Top Notch twee maanden geleden wél acteur en rapper Bilal Wahib (22) vallen nadat hij op een livestream een minderjarige jongen vroeg om zijn geslachtsdeel te laten zien, maar Lil Kleine niet? Socialemediagebruikers staan erop dat dat Lil Kleine aan dezelfde digitale schandpaal wordt genageld als Mocro Maffia-acteur en rapper Wahib. Zitten ze immers niet bij hetzelfde label?

Maar: horen ze wel aan dezelfde schandpaal? De twee zaken verschillen sterk van elkaar. Bij de zaak van Wahib lag het bewijs op straat: hij legde de daad zelf vast in een livestreamvideo, en wordt ervoor vervolgd. Bij Scholten is de zaak juist geseponeerd wegens ‘gebrek aan bewijs’. Ooggetuigen zouden zijn vriendin gewond, bebloed en met gescheurde kleren in de lobby van hun hotel hebben gezien. Vaes zou daarop aangifte tegen Scholten hebben gedaan.

Top Notch

In een van de memes grapt iemand dat de baas van Top Notch, Kees de Koning, zijn telefoongesprek geërgerd afkapt wanneer iemand hem wijst op wat Lil Kleine heeft gedaan. De boodschap: De Koning houdt zijn ogen gesloten voor de fouten van Scholten. In een andere meme wordt zien we een fictieve scène waarin iemand zegt: „Lil kleine niet en Bilal wel, kan echt niet man”, waarop Lil Kleine reageert met: „Reality is often dissapointing.” Afgaande op de meme krijgen de twee beroemdheden een ongelijke behandeling voor hun fouten – een sentiment dat de overhand heeft op het web.

De zorgvuldigheid waarmee je dergelijke ernstige voorvallen moet benaderen, staat tegenover de snelle antwoorden die mensen op sociale media eisen, zoals bijvoorbeeld dat van Top Notch. Top Notch-eigenaar Vincent Patty (Jiggy Djé) verklaarde deze donderdag op Instagram dat zijn label niet vatbaar is „voor collectieve druk of bullying”. Verder schreef hij: „We zullen in negen van de tien gevallen het werk tijdelijk stilleggen – zoals het geval van Bilal Wahib – gewoon om de situatie goed in kaart te kunnen brengen”. Vervolgens verweet hij de media het statement van Top Notch over Lil Kleine te verdraaien.

Die verklaring geeft geen antwoord op de vraag waarom Lil Kleine nog wordt omarmd door het label terwijl het Bilal Wahib meteen liet vallen. Ook media lijken zich terughoudender op te stellen in Scholtens zaak. Volgens velen op sociale media zou de Marokkaanse achtergrond van Wahib een rol spelen bij het gemak waarmee iedereen hem liet vallen. Lil Kleine is wit, dus wordt zijn mishandelingszaak behandeld met de terughoudende zorgvuldigheid die Bilal ook had moeten krijgen, totdat de rechter heeft gesproken.

Of die theorie hout snijdt kan bij een volgende ronde ophef over een rapper die zichzelf en anderen in de nesten gewerkt heeft worden vastgesteld. Een les van deze week zou in elk geval kunnen zijn dat tot de rechter gesproken heeft zorgvuldigheid altijd te verkiezen valt boven het snelle oordeel. Ongeacht de afkomst. Maar ja, maak daar maar eens een meme van.