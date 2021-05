Het podcastboek leest zoals de show klinkt

‘Resource limit is reached.’ De website van boekhandel Savannah Bay ligt er op 11 mei om acht uur ’s avonds uit, als gesigneerde exemplaren van het nog niet verschenen Damn Horny kunnen worden besteld. „Stelletje geilballen”, twittert Nydia van Voorthuizen, die samen met Marie Lotte Hagen de bundel erotische verhalen samenstelde.

Van Voorthuizen en Hagen zijn podcastmakers. Iedere twee weken verschijnt er een aflevering van hun feministische podcast Damn, Honey - ondertitel: ‘over alle shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen’. Maandelijks wordt de podcast tussen de zeventig- en tachtigduizend keer gestreamd. In aflevering 29 zat seksuoloog Ellen Laan aan tafel. „Zij benadrukte het belang van aangeven wat je fijn vindt in bed, en we merkten aan de reacties van luisteraars dat daar nog veel schaamte omheen zit.

„Praten over waar je van fantaseert tijdens de seks of het masturberen, is een van de laatste taboes”, zegt Hagen. „Daar komt bij dat de erotische verhalen die we tegenkwamen allemaal heel heteronormatief waren”, vult Van Voorthuizen aan. „Het draait altijd om penetratie en lesbische vrouwen worden geseksualiseerd. De mannelijke blik staat centraal.”

Dus moest er een boek komen, een bundel erotische verhalen, geschreven door auteurs, waarvan de meesten eerder te gast waren in de podcast, én door luisteraars. „We vroegen luisteraars waar zij ‘de hots’ van krijgen, en de fantasieën stroomden binnen”, aldus Van Voorthuizen. „Door die verhalen ook op te nemen, is het echt een boek-podcast-fusion geworden.” De eerste druk is drieduizend exemplaren.

Bundels

Steeds vaker wagen podcastmakers zich op de boekenmarkt, waarbij de verhalenbundel een populair genre lijkt te zijn. Deze week kwam de podcast Echt Gebeurd met een bundeling van 72 verhalen ‘opgeschreven zoals ze werden verteld in de podcast’, aangevuld met illustraties. En in België ligt sinds deze week De Volksjury in de schappen. De gelijknamige misdaadpodcast van Silke Vandenbroeck en Laura Scheerlinck haalde sinds de oprichting in 2017 al snel de top van de Vlaamse luisterlijsten. Of ze niet eens een boek wilden maken? Tot verbazing van uitgever Borgerhoff & Lamberigts – die eerder al verhalen uit de podcast Relaas uitgaf, de Vlaamse evenknie van Echt Gebeurd – hadden de makers daar niet eerder aan gedacht.

We doen het niet voor het geld, het past bij de missie Ebissé Rouw podcastmaker

„Welkom bij het allereerste boek van de Volksjury!” opent het boek. De lezer wordt op dezelfde toon begroet als in de podcast, waarin het duo tweewekelijks speculeert over onopgeloste moordzaken „op een onverantwoorde manier”, steevast onder het genot van een glas cava. In het boek zijn vijfentwintig bestaande moordzaken opgenomen, aangevuld met interviews met experts. „We zitten vaak na een aflevering nog met veel vragen, en die konden we nu eindelijk beantwoorden.” Maar de ‘onverantwoorde manier’ moest wel gehandhaafd blijven. Scheerlinck: „We babbelen in de podcast heel informeel, en dat doen we ook in het boek.” En dat blijkt te werken: „We krijgen reacties van lezers die zeggen: ‘als ik het boek lees, dan hoor ik jullie praten’. Dat is natuurlijk het grootste compliment.” De eerste druk die nu in de winkels ligt is iets meer dan vijfduizend stuks.

Verdienmodel

„Toen we begonnen met de podcast in 2016 wisten we al dat we ook boeken wilden maken”, vertelt Ebissé Rouw, die toen ze met Mariam El Maslouhi en Anousha Nzume de podcast Dipsaus begon, werkte als redacteur bij Amsterdam University Press. „Ik zag alle boekvoorstellen binnenkomen en daar zaten vaak boeken bij die eerst een podcast waren geweest, die trend zag je toen al in Engeland en de Verenigde Staten.” Inmiddels gaf het drietal de verhalenbundel De Goede Immigrant uit, een vertaling van het boek Sister Outsider van Audre Lorde en Afrolit: moderne literatuur uit de Afrikaanse diaspora. In het najaar volgt nog een bundel, De Goede Mama, met twaalf verhalen van moeders van kleur, kondigt Rouw aan. Van De Goede Immigrant werden inmiddels meer dan tweeduizend exemplaren verkocht, naar de podcast Dipsaus luisteren tussen de acht- en elfduizend mensen per maand.

Lees ook dit interview met de makers van Dipsaus: ‘Wij willen een andere stem laten horen in de uitgeefwereld’

Zijn boeken ook een manier om aan een succesvolle podcast te verdienen? Podcastcontent wordt immers grotendeels gratis geconsumeerd. „Uiteindelijk zou het mooi zijn als het iets oplevert”, zegt Rouw. „Daar deden we het ook niet voor, de boeken passen bij onze missie: een platform bieden aan de verhalen van mensen van kleur.”

Ook Hagen en Van Voorthuizen hebben een achtergrond in het boekenvak, en gaven inmiddels drie boeken uit. Maar ook zij kunnen niet leven van het schrijfwerk. „Het heeft lang geduurd voordat de royalty’s iets opleverden, maar als je rijk wil worden maak je ook geen boekje van acht euro”, zegt Van Voorthuizen.

Om zich toch fulltime met Damn, Honey te kunnen bezighouden combineren ze inkomsten. Hagen: „Royalty’s, sprekersklussen, vertalingen, donaties en advertenties: alles levert wat op.” En als het weer kan hopen ze de planken op te gaan met hun Damn, Honey-theatershow.

Vandenbroeck en Scheerlinck lijkt het ook wel wat: leven van hun podcast. Ze halen nu nog niet genoeg inkomsten uit het boek, advertenties en de Volksjury-sokken die ze via Instagram verkopen, maar volgend jaar hopen ze dat het zover is. „Dat zou een droomjob zijn.” Maar nu eerst even die twaalfhonderd exemplaren van hun boek signeren, die ze de fans beloofd hebben.