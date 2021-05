Hanna Bervoets en de gruwelijke wereld van content moderators

Content moderators keuren welke berichten wel of niet door de beugel kunnen op social media. Daardoor zien ze de gruwelijkste beelden: van moord tot incest of automutilatie. In deze wereld speelt Wat zij zagen zich af, het Boekenweekgeschenk van Hanna Bervoets (en volgens onze recensent ,,een buitengewoon geslaagd boekje.”)

Bervoets' verhaal draait om een jonge vrouw die als content moderator bij een gevangenis-achtig techbedrijf werkt. Ze is omringd door vreemde, afgestompte collega’s, waarvan sommigen overspannen raken omdat zij voortdurend en onbeschermd de meest afschuwelijke beelden zien. Om stoom af te blazen is seks, drank- en drugsgebruik aan de orde van de dag.

In deze aflevering van Tussen de regels gaat presentator Michel Krielaars in gesprek met redacteur digitale media Reinier Kist en literair redacteur Thomas de Veen – die Bervoets voor de krant interviewde. Wie zijn de mensen die bepalen wat wij online wel en niet te zien krijgen – en daarmee ons wereldbeeld bepalen?