Complotdenkers voor de rechter gedaagd door gemeente Bodegraven

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk begint een gerechtelijke procedure tegen drie complotdenkers die afgelopen winter op een plaatselijk begraafplaats de grafrust zouden hebben verstoord. Dat heeft de gemeente vrijdag bekendgemaakt. Het trio wordt aangeklaagd voor „verstoring van de openbare orde middels het doen van onrechtmatige uitlatingen op het internet”.

De drie geloven in de complottheorie dat op begraafplaats Vredehof in Bodegraven slachtoffers liggen begraven van een satanisch pedofielennetwerk. In februari werd de begraafplaats na een oproep van de drie gedurende enkele weken door honderden mensen bezocht en overstelpt met bloemen, briefjes en borden met opruiende leuzen. Vredehof heeft sinds maart permanente beveiliging.

‘Hervonden herinneringen’

Volgens de NOS zou het gaan om twee personen die inmiddels in het buitenland wonen en een YouTuber. Zeker één van de drie zou een oud-inwoner van de gemeente zijn en „hervonden herinneringen” hebben aan kindermoorden in Bodegraven waar hij „getuige” van zou zijn geweest. Een van de complotdenkers die in het buitenland verblijft, zou volgens de omroep nog een gevangenisstraf hebben uitstaan van een half jaar wegens smaad en laster aan het adres van de hoofdredacteur van de NOS en bedreiging van een Telegraaf-journalist.

Op dit moment wil de gemeente over de zaak verder geen mededelingen doen. Wanneer de zaak voorkomt, is niet duidelijk. De gemeente had al eerder aangifte tegen de drie gedaan.