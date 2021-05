Franse agente zwaargewond door steekpartij geradicaliseerde man

Een Franse politieagente is vrijdag zwaargewond geraakt bij een steekpartij in de buurt van Nantes. De 40-jarige verdachte is door de politie neergeschoten en vervolgens overleden. De vrouw is inmiddels buiten levensgevaar, meldt persbureau AFP. De verdachte was bekend bij de politie als geradicaliseerde islamist en onderging behandelingen voor schizofrenie. Hij heeft eerder in de gevangenis gezeten, maar niet voor terrorisme.

De man stak de vrouw neer in een politiebureau in de plaats La Chapelle-sur-Erdre, vlakbij Nantes. Daarna vluchtte hij. Vervolgens werd een klopjacht op touw gezet, waarbij meer dan tweehonderd agenten en twee helikopters werden ingezet. Mensen in het gebied werden opgeroepen om binnen te blijven. Tijdens de arrestatie van de man was er een schotenwisseling, waarbij ook twee agenten gewond zijn geraakt. De man zou het wapen van de neergestoken agente hebben afgepakt en gebruikt.

De steekpartij past in een reeks gewelddaden tegen de politie in Frankrijk. Duizenden agenten demonstreerden op 19 mei nog in Parijs om betere bescherming te eisen. Ze willen ook hogere straffen voor geweld tegen de politie. De directe aanleiding voor de betoging was de moord op agent Eric Masson, in het centrum van Avignon. Hij werd neergeschoten toen hij twee drugsdealers wilde controleren. Kort daarvoor werd politievrouw Stéphanie Montfermé doodgestoken door een jihadist in Rambouillet.

Minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin is vrijdag meteen afgereisd naar Chapelle-sur-Erdre, meldt de Franse krant Le Monde. Hij zei dat zijn gedachten bij de gewonde agente en haar collega’s waren en bij alle politieagenten in Frankrijk, die het slachtoffer zijn van geweld tegen de politie.

GDarmanin Gérald DARMANIN Les Gendarmes ont neutralisé l’individu suspecté de l’agression au couteau de la policière municipale de la Chapelle-sur-Erdre. Merci à eux et pensées pour les gendarmes blessés lors de cette interpellation. 28 mei 2021 @ 11:31 Volgen

