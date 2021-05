Finse politie onderzoekt vergoeding ontbijtkosten premier Marin

De premier van Finland ligt onder vuur vanwege de kosten van haar ontbijt. Sanna Marin, het hoofd van de centrum-linkse regering van het Noord-Europese land, zou iedere maand zo’n 300 euro krijgen voor haar eigen ontbijt en dat van haar gezinsleden. De Finse politie heeft vrijdag een onderzoek naar de zaak geopend, omdat deze vergoeding illegaal zou zijn.

De ontbijtrel begon toen het tijdschrift Iltalehti onthulde dat de 35-jarige Marin iedere maand 300 euro op haar bankrekening krijgt bijgeschreven voor de maaltijden die zij ’s ochtends met haar familie nuttigt. In verschillende media doken vervolgens experts op die lieten weten dat het waarschijnlijk illegaal is om de Finse belastingbetaler op te laten draaien voor de ontbijtjes van Marin en haar gezin. De premier woont in een ambtswoning.

Marin zelf is zich van geen kwaad bewust. „Ik heb dit voordeel niet gevraagd als premier, noch was ik betrokken bij de beslissing erover”, schrijft ze op Twitter. De ophef komt voor de premier op een ongunstig moment: op 13 juni vinden in Finland parlementsverkiezingen plaats. Volgens een politiemedewerker die op de zaak gezet is, is het onderzoek „op geen enkele manier verbonden met de premier en haar officiële activiteiten”, maar richt het zich vooral op de ambtenaren die de vergoeding goedgekeurd zouden hebben.

