Dwarse zorgbestuurder koopt persbureau ANP

Hij werd bekend als eigenzinnige zorgverzekeringsbaas die de media goed weet te vinden met dwarse meningen en kritiek op de zorgsector. Nu wordt hij eigenaar van een belangrijk mediabedrijf.

Chris Oomen, in 2019 gestopt als bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar DSW, koopt persbureau ANP voor een onbekend bedrag van Talpa Network, het bedrijf van mediaondernemer John de Mol.

Op het eerste gezicht lijkt het een vreemde stap: een oud-zorgbestuurder die een mediabedrijf koopt. Maar de nu 72-jarige Oomen was naast zijn 40-jarige loopbaan bij DSW ook altijd actief als ondernemer en investeerder.

Hij werd in de jaren tachtig al snel rijk met de oprichting van Optiver, een handelsbedrijf op de optiebeurs. Later begon hij bedrijven in software en chipkaarten. Zakenblad Quote schat zijn vermogen op 800 miljoen euro.

Begin dit jaar kwam hij nog in het nieuws omdat hij het Haagse Bronovo-ziekenhuis wilde kopen voor een bedrag van 30 miljoen euro, om de voorgenomen sluiting te voorkomen. De eigenaar, ziekenhuisgroep HMC zei daarop dat het Bronovo niet te koop is. Ook eerdere pogingen van Oomen om een ziekenhuis te kopen mislukten. Waaróm hij het Bronovo wilde kopen? „Omdat ik in staat ben dit te doen”, zei hij in Trouw. „Ik vind dat mensen die het vermogen hebben dat ik heb, dat moeten aanwenden voor maatschappelijke en sociale doelen.”

Ook ANP ziet Oomen als zo’n maatschappelijk doel, bleek vrijdag uit zijn verklaring. Het persbureau is „onderdeel van het Nederlands maatschappelijk erfgoed”, omdat het Nederland al sinds 1934 voorziet „van een onafhankelijke journalistieke feitenbasis”. Oomen wil het persbureau „voor de lange termijn” in bezit houden, in tegenstelling tot Talpa, dat het nu na drie jaar doorverkoopt.

Oomen noemt zichzelf „geen gemakkelijk iemand”. Op de middelbare school werd hij zes keer geschorst, zei hij in een interview op de website van werkgeversclub VNO-NCW. Daar vertelde hij ook hoe een juf hem op de lagere school een 9 gaf voor rekenen, waar Oomen een 10 verwachtte. De juf verklaarde: „Een 10 is voor God, een 9,5 voor de lerares en een 9 voor de leerling.” „Dat klopt niet”, antwoordde Oomen, „want ik ben beter dan u”.

Maar Oomen ís ook slim. Met gemak studeert hij eind jaren zestig farmacie in Leiden. Hij haalt alle tentamens, terwijl vrienden hem vooral in de kroeg zien zitten. Met een studiegenoot wedt hij dat hij in een half jaar een kandidaatsexamen rechten kan afronden, waar twee jaar voor staat. Na drie maanden slaagt hij met een 8 gemiddeld.

Bij zorgverzekeraar DSW begint hij in 1979 als apotheker, klimt op tot hoofd van de medische dienst en wordt in 1987 bestuursvoorzitter. Onder zijn leiding wordt DSW de vijfde zorgverzekeraar van het land, met 4 procent marktaandeel. De ‘grote vier’ – Achmea, VGZ, CZ en Menzis – bezitten samen 85 procent van de markt.

Andere zorgbestuurders zien hem als een dwarse, eigenwijze man. Hij uit regelmatig kritiek op zijn concurrenten. Op hun hoge winsten. En op de collectiviteitskorting die zij aanbieden via werkgevers. Pure oplichting, vindt Oomen. „Het benadeelt iedereen die geen werk heeft”, zei hij in NRC. Ook als het kabinet-Rutte II de vrije artsenkeuze wil inperken, botst Oomen met zijn sector. De DSW-topman voert er verzet tegen, terwijl het een grote wens is van brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland.

Onder druk van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) vertrekt hij in 2019, na 32 jaar als DSW-topman. Volgens Oomen vond DNB dat hij al te lang de baas was; zijn persoonlijkheid en het merk DSW zouden te veel verstrengeld zijn geraakt.

Met de aankoop van het ANP laat Oomen zien dat hij nog niet verlangt naar een rustige oude dag. Zoals hij eerder zei: „Ik ben niet van het soort dat zegt ‘ik mag met pensioen, ik hoef niet meer’. Ik wil mijn tijd zinvol besteden.”

Persbureau ANP Voortbestaan hing aan een zijden draadje

Het ANP werd in 1934 opgericht door Nederlandse dagbladen en is tot 2001 een stichting gebleven. De oprichting was een reactie op de volgens dagbladen te machtige particuliere persbureaus. Het doel van ANP was om 92 aangesloten dagbladen te voorzien van eerstelijns verslaggeving: feitelijk en onafhankelijk. Sinds 1935 verzorgt ANP ook radiobulletins en na de oorlog begon het een fotopersbureau.

De eerste particuliere eigenaar was in 2001 investeringsmaatschappij NVM Capital, dat toen net was overgenomen door het familiebedrijf van Fentener van Vlissingen (SHV).

In 2010 werd ANP door V-Ventures, het investeringsvehikel van Vereniging Veronica, gekocht. Met name door het succes van ANP-klant nu.nl, dat berichten vrijwel letterlijk doorplaatste, werd het persbureau invloedrijk. Wel stapte onder meer NRC in 2010 over op de in 2000 opgerichte concurrent Novum. In 2015 werd Novum ingelijfd door ANP.

Het voortbestaan van ANP hing vorig jaar aan een zijden draadje nadat nu.nl was gestopt met het afnemen van berichten en ook de grootste krantenuitgever DPG (onder meer Volkskrant, Trouw, AD en regionale titels) twijfelde. Maar DPG hernieuwde het contract voor drie jaar en daarmee kwam ook nu.nl, inmiddels eigendom van DPG, weer in beeld als afnemer. Talpa, dat zich minder met nieuwsverslaggeving is gaan bezighouden dan gepland, doet nu afstand van ANP omdat in de woorden van De Mol „de synergie met Talpa Network vanwege onze focusverlegging is afgenomen”.