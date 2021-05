Duitsland erkent genocide in Namibië na ruim honderd jaar

Duitsland erkent na vijf jaar onderhandelen met Namibië de genocide die plaatsvond in het Zuidwest-Afrikaanse land aan het begin van de vorige eeuw. Dat laat de Duitse minister voor Buitenlandse Zaken Heiko Maas vrijdagochtend weten in een verklaring. Naast de schuldbekentenis vraagt Duitsland om vergiffenis van Namibië en van de nakomelingen van de slachtoffers. Ook steekt Duitsland 1,1 miljard euro in hulpprojecten in Namibië. In de verklaring schrijft Maas dat de Namibische staat en nabestaanden naast deze hulpsom geen juridische aanspraak kunnen maken op schadevergoedingen.

Het land in het zuidwesten van Afrika was van 1884 tot 1915 een kolonie van het Duitse keizerrijk. De Namibische bevolkingsgroepen Herero en Nama kwamen aan het begin van de vorige eeuw in opstand tegen de Duitse bezetter. Daarbij werden duizenden Herero en Nama omgebracht door koloniale troepen, werden overlevenden de woestijn ingedreven en opgesloten in concentratiekampen. Tussen 1904 en 1908 moordde de bezetter in totaal ongeveer 80 procent van de Herero en de helft van de Nama uit.

Volgens de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Maas zal Duitsland „nu officieel naar deze gebeurtenissen verwijzen als wat ze waren vanuit het perspectief van vandaag: genocide. In het verleden noemde Duitsland de daden aan het begin van de vorige eeuw een „politieke en morele verantwoordelijkheid”, maar tot nu ontbrak de schuldbekentenis.

Lees de reportage: Het oefenterrein van de Holocaust