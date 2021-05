‘Door corona konden we baby Philou goed leren kennen’

Merline: „Het voelt al best normaal dat Philou er is.”

Bob: „Alsof het altijd al zo is geweest. De eerste paar weken waren echt…”

Merline: „…pittig, heftig.”

Bob: „Na een maandje, anderhalf, waren we niet anders gewend. We hebben ook wel echt mazzel met haar.”

In het kort Merline Louwers (28) en Bob Konings (28) wonen samen met baby Philou (4 maanden) in een huurwoning in Nijmegen. Binnenkort verhuizen ze naar een koopwoning in dezelfde stad. Het stel leerde elkaar zo’n zeven jaar geleden kennen in hun studentenhuis in Nijmegen. Merline is docent Nederlands op een mbo-school in Nijmegen, Bob is teamleider bij een bedrijf gespecialiseerd in financiële processen. Bob en Merline verdienen samen 2,5 keer modaal.

Merline: „Ze is echt een relaxte baby. De bevalling was niet superdramatisch, maar ik was er de eerste twee weken mentaal en fysiek even uit. Toen heeft Bob heel veel gedaan.”

Bob: „Ik ben na twee weken weer gaan werken. Ik kreeg de kans om een nieuwe functie te doen. Die heb ik aangegrepen. Toen moest ik sneller beginnen dan gepland.”

Merline: „Op dat moment vonden we dat niet chill.”

Bob: „Maar het ging prima.”

Merline: „Ook vanwege thuiswerken. Hij was veel thuis.”

Bob: „ Ik ben teamleider bij een bedrijf dat financiële processen overneemt. Ik heb Nederlands gestudeerd en moest nog één vak doen. Toen had ik veel vrije tijd en besloot ik te solliciteren, dat beviel heel goed. Zo ben ik doorgestroomd. Ik wil mijn studie nog steeds afmaken, maar ik ben met school altijd moeilijk geweest. Ik wil gewoon dingen doen, dan kom ik er zelf wel achter.”

Merline: „Ik ben docent Nederlands op het ROC Nijmegen, echt heel leuk werk. Net voor de kerstvakantie ging ik met verlof, en ik ben nog steeds niet begonnen. Dus voor mijn gevoel is het echt een lifeteam ago dat ik aan het werk was.”

Luier verschonen

Merline: „Ons grootste voordeel was denk ik dat hij thuiswerkte terwijl ik verlof had. Ik verveelde me niet, en hij had een soort collega om zich heen. Soms moest-ie een paar dagen naar kantoor. Dat is leuk voor een dagje, maar ik kan me voorstellen dat ik daar na achttien weken goed klaar mee was geweest.”

Bob: „Het enige wat we vast inplannen op een dag is wandelen. In de lunchpauze.”

Merline: „Verder zitten we hier, moeten er soms boodschappen gedaan worden. Je bent met zo’n baby wel heel veel bezig. Ik heb altijd veel opgepast, ook op baby's van deze leeftijd. Toch had ik totaal niet in de gaten hoeveel werk het kost, maar ook hoe leuk het is.”

Bob: „ Ik stop rond vijf met werken.”

Merline: „Wat doen we dan? Eten. Ze gaat rond half zeven naar bed en dan...”

Bob: „ …serietje kijken.”

Merline: „Rond half tien gaan we zelf naar bed. Omdat ze ’s nachts nog wakker wordt, soms vaker dan één keer. Die avondklok was best relaxed. Kon je tegen bezoek zeggen: ‘joh je moet nu gaan, anders ben je te laat.’ Soms komen er ’s avonds mensen over de vloer, eten. Of wij gaan ergens heen. Maar da’s met haar wel een onderneming.”

Bob: „En soms gaan we iets borrelen.”

Merline: „Dan kon heel lang niet, dus we hebben lang niks gedaan. Omdat er ook niks te doen wás. Corona heeft ons wel de ruimte gegeven om Philou heel goed te leren kennen. Als je een beetje in de sleur van de dag zit dan heb je er vast ook wel tijd voor, dat doet bijna iedere ouder dus het zal wel kunnen. Maar wij vinden het gewoon wel relaxed dat we op deze manier..”

Bob: „..lekker in alle rust konden wennen. Volgende week gaat Merline vier dagen werken, dan gaat Philou naar de opvang.”

Merline: „Ik vind het heel leuk weer iets voor mezelf te hebben, even iets anders zijn dan moeder of ‘de vriendin van’. Maar ik had liever gehad dat ze meer thuis was geweest. Dat komt misschien ook wel door maatschappelijk druk. Alsof je iets verkeerd doet.”

Bob: „Ik vind het al een luxe dat het kan met vier dagen. Maar iedereen zegt oeh, víér dagen?”

Merline: „We redden het financieel niet als ik drie dagen ga werken.”

Bob: „En het is fijn iets te kunnen doen zonder halverwege een luier te moeten verschonen.”

Snel samenwonen

Bob: „We hebben elkaar ontmoet in ons studentenhuis, we kwamen er tegelijk wonen.”

Merline: „Ik vond hem heel erg leuk. In een dronken bui besloot ik dat ik hem dat nú ging laten zien. Dus ben ik bij hem in bed gaan liggen. Toen is hij volgens mij naast het bed gaan zitten.”

Bob: „Anderhalf uur. Ik zei: dan ga ik maar in jouw bed. Maar ze kwam mee. Toen ben ik er maar naast gaan liggen.”

Merline: „We zijn voor we een relatie kregen anderhalf jaar hele goede vrienden geweest. Wij hebben ook in de coronatijd, en ik overdrijf niet, niks van een ruzie gehad. Dat komt voor een groot deel doordat we het zo goed met elkaar kunnen vinden. Als ik echt moet zeggen wie mijn beste vriend of vriendin is, kom ik bij Bob uit. Terwijl ik genoeg vriendinnen heb.”

Bob: „ Dat heb ik ook.”

Merline: „Dat is heel fijn.”

Bob: „We zijn ook best snel na ons samenkomen hier gaan wonen.”

Merline: „Nog geen jaar. Ik weet nog wel dat onze ouders dachten: ‘Moet dat nu al?’”

Bob: „In onze omgeving zijn we jong ouders. De eerste van onze vrienden.”

Merline: „Als het aan ons had gelegen hadden we een paar jaar geleden kinderen gehad. Maar in de maatschappij zit dan toch het idee dat je heel jong bent en er niet bewust voor zou kunnen kiezen. Dat is de reden dat we het nog niet hadden gedaan.

Bob: „Ik had altijd zo’n beeld van: éérst een vast contract, een auto, een koophuis, dan kinderen. Dat hebben we met het huis wel los moeten laten, en het vast contract ook in het begin. Maar nu zijn we er wel.”

Merline: „Toen Philou een paar weken oud was zei Bob: ‘ik ben er helemaal klaar mee. Ik wil gewoon een kantoor hebben.’ Dus hebben we besloten te gaan zoeken. We hadden geluk en het lukte ons een huis te kopen. Dat houdt ons nu heel erg bezig. Het voelt wel bijzonder, moet ik zeggen.”

Bob: „Ik ben er trots op.”

Hoe doen zij het? Opstaan Merline en Bob staan op als Philou wakker wordt, meestal rond half zeven. In het weekend komt ze bij Bob en Merline op bed, en doet ze haar eerste slaapje daar. Hobby’s In hun vrije tijd spreken Merline en Bob graag af met vrienden of familie, halen ze een koffie in de stad of borrelen ze op het terras. Merline: „We zijn zo'n afgrijselijk stel dat altijd samen is. Waarvan anderen zeggen: hebben zij niks voor zichzelf? Wij vinden het fijn.” Vakantie Normaal gesproken gaat het stel een paar keer per jaar naar het vakantiehuis van de vader van Merline, in Spanje, en eens per jaar naar een stiltehotel in het Zwarte Woud in Duitsland. Bob: „Nu gaan we van ons vakantiegeld een bakfiets kopen.” Televisie Bob en Merline zijn fanatieke serie- en filmkijkers. Minstens één keer per jaar kijken ze alle films van Harry Potter, Lord of the Rings en The Hobbit.