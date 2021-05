Dit zijn de indrukwekkendste foto’s van deze week

De fotoredactie van NRC selecteert elke week de indrukwekkendste, mooiste en beste nieuwsfoto’s die binnenkomen op de redactie. In de week dat de Wit-Russische oppositieactivist Roman Pratasevitsj werd gearresteerd, barstte de Nyiragongo-vulkaan in uit in de Democratische Republiek Congo, bezocht de familie van George Floyd het Witte Huis en werd Max Verstappen de eerste Nederlander ooit die het WK-klassement in de Formule 1 aanvoert.