De Wit-Rus is nergens veilig

Laat in de avond van 11 november 2020 arriveerden zes mannen en drie vrouwen op Ploschad Peremen (plein van verandering), het hart van de Wit-Russische protestbeweging, in de hoofdstad Minsk. Dit binnenplein, gelegen tussen appartementsgebouwen met in het midden een transformatorhuisje waarop de anonieme muurschildering dj’s van de Verandering prijkt, en met een muurtje vol wit-rood-witte linten, is het symbool van de protestbeweging.

De negen, gehuld in burgerkleding, droegen elk een masker. Dit soort mensen wordt in Wit-Rusland tichari genoemd, ‘stillen’, als in ‘stille agenten’. Een inwoner van Minsk kan op straat, zomaar uit het niets, door ogenschijnlijk doodnormale mannen worden aangevallen en in elkaar worden geslagen om vervolgens halfdood in een anonieme politiebus te worden gesleurd. Nu opereren tichari ook tijdens demonstraties, maar daar onderscheiden ze zich van normale mensen door hun wapenstokken, speciale uitrusting en beestachtige mishandeling van vreedzame demonstranten.

Aleksandr Skorobogatov is schrijver en publiceerde onder meer de roman De wasbeer (De Geus).

De negen tichari die die avond op Ploschad Peremen arriveerden, deden dat in een ietwat andere hoedanigheid: zij waren die avond ‘bezorgde burgers’, doodgewone Wit-Russen die zich niet uit plichtsbesef, maar vanuit hun hart tegen de protestbeweging verzetten.

Eenmaal ter plekke, knipten de negen de wit-rood-witte linten van de muur. Bewoners van naburige flatgebouwen zagen het gebeuren, maar hielden de ‘bezorgde burgers’ niet tegen, want ze kenden de gevolgen – en die zouden niet mild zijn. Een van de tichari wierp zich op een jongeman, kunstenaar Roman Bondarenko, die in de buurt stond en hen maande zich bekend te maken. Dat alleen al was voldoende reden om hem aan te vallen. Drie andere ‘bezorgde burgers’ sloten zich aan, schopten de op de grond gevallen Roman in elkaar en duwden hem daarna in een politiebus. Bondarenko stierf de volgende dag aan zijn hersenletsel.

De ‘bezorgde burgers’ noch de agenten van het politiebureau waar hij naar toe werd gevoerd, werden bestraft. Sterker nog, in een gesprek over de kwestie, keurde president Aleksandr Loekasjenko de acties van de ‘bezorgden’ goed: sommige, slechte burgers hadden wit-rood-witte linten opgehangen en daarmee andere, goede burgers diep gekwetst. Hun verontwaardiging zou oprecht en begrijpelijk zijn.

Op 17 mei 2021 keurde Loekasjenko officieel het gebruik van gevechtswapens en gevechtsvoertuigen door politiediensten goed. Tegelijk verleende hij het recht op straffeloosheid. Sinds die dag zijn Wit-Russische ordehandhavers tijdens het opbreken van demonstraties „niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van het gebruik van gevechtswapens en gevechtsvoertuigen”.

Onheilspellende mijlpaal

Is dit een nieuwe, onheilspellende mijlpaal in de recente geschiedenis van dit lankmoedige land? Zeker. 17 mei zal de shortlist halen van Loekasjenko’s grofste misdaden tegenover de Wit-Russen.

Ordehandhavers die zich te buiten gaan aan geweld, marteling, verkrachting en moord zijn al lang geen nieuws meer in Wit-Rusland. Het eerste slachtoffer tijdens de vreedzame protesten in Minsk, Aleksandr Taraikovsky, stierf al op 10 augustus 2020, de tweede dag van de protesten. Volgens de officiële versie werd hij gedood doordat een granaat, die hij naar de ordehandhavers probeerde te gooien, in zijn hand explodeerde. Tijdens de demonstratie gemaakte videobeelden laten echter duidelijk zien dat hij met opgeheven armen voor de politie stond en pas viel nadat hij in de borst was geschoten.

Kijk ook naar deze ‘In beeld’, over protesten in Minsk

Het regime zou degene die verantwoordelijk is voor het neerschieten van deze vreedzame demonstrant makkelijk kunnen vinden, alleen: er werd niet gezocht. In plaats daarvan verleende Loekasjenko zijn beulen bij het neerslaan van de protesten het recht op straffeloosheid, al was dat toen nog stilzwijgend. Te midden van het onmenselijke politiegeweld, toen de Wit-Russen elke dag met duizenden tegelijk in elkaar werden geslagen, en massaal gearresteerd en gemarteld werden, beloonde Loekasjenko per decreet meer dan driehonderd politieagenten „voor de voorbeeldige uitvoering van hun officiële taken”. De vermelding van hun namen nam 25 pagina’s in beslag. Geen enkele politieagent werd gestraft voor ook maar één geval van bruut geweld tegen de vreedzame en ongewapende Wit-Russen.

De Wit-Russen werden eerder al straffeloos gemarteld en vermoord. Toen nam niemand daarvoor de verantwoordelijkheid – tenminste, niet officieel. En dus konden de acties van de anonieme moordenaars worden voorgesteld als toeval – iets wat paste in verhaal van de Wit-Russische propagandisten die de vreedzame volksprotesten afschilderden als westerse pogingen om Wit Rusland door middel van demonstraties en onrust te vernietigen.

Maar op 17 mei heeft Loekasjenko zijn aanhangers ondubbelzinnig duidelijk gemaakt dat ze op betogers mogen schieten, dat ze hen mogen doden met behulp van gevechtswapens, en dat ze daarvoor geen enkele verantwoording hoeven af te dragen. Hij heeft dat duidelijk gemaakt aan zijn beulen, de Wit-Russen en de hele wereld, inclusief het Westen, dat druk doende is allerlei onberispelijke maar de facto pijnloze sancties uit te kienen tegen het fascistische regime van Loekasjenko.

Dus ja, deze mijlpaal is niet mis.

‘Andere personen’

Alsof dat niet genoeg is, werd op dezelfde dag een tweede wet uitgevaardigd, die Loekasjenko’s beulen staatsbescherming verleent. De uitgebreide lijst van personen die daarvan kunnen genieten omvat onder anderen militairen „die deelnemen aan de handhaving van de openbare orde”, leden van de presidentiële veiligheidsdienst en „andere personen”.

Wat voor soort mensen zijn dat dan? Hoe kan iemand die geen formele relatie heeft met de politie, de veiligheidsdiensten of het leger, zelfs al is het binnen een dictatoriaal regime, het recht krijgen om deel te nemen aan de brute onderdrukking van vreedzame protesten – en gegarandeerd onbestraft blijven?

Een deel van de negen vrouwen en mannen die tijdens die novemberavond op Ploschad Peremen aankwamen, waren geen agenten, aldus onafhankelijke Wit-Russische media. Zo was de ‘bezorgde burger’ die Roman als eerste sloeg Dmitri Sjakuta, wereldkampioen thai- en kickboksen. Naast hem stond Dmitri Baskov, de voorzitter van de Wit-Russische ijshockeyfederatie. Maar ook Loekasjenko’s perssecretarisNatalia Eismont zou volgens BYPOL, dat bestaat uit voormalige veiligheidsagenten die zich tegen het regime hebben gekeerd, aanwezig zijn geweest.

Lees ook: Sancties tegen Wit-Rusland zijn te makkelijk

Dat zijn dus die ‘andere personen’! Het behoud van het regime van Loekasjenko vereist zo veel mogelijk beulen, in uniform of zonder, mensen die bereid zijn anderen te verminken en te vermoorden. Nu hun straffeloosheid, veiligheid en anonimiteit op wetgevend niveau verzekerd is, is dat precies wat ze zullen doen.

En niet alleen in Wit-Rusland zelf, ook daarbuiten, zoals we afgelopen zondag hebben kunnen vaststellen met de kaping van een Ryanair-vliegtuig en de arrestatie van de 26-jarige Roman Pratasevitsj, voormalig hoofdredacteur van het in Wit-Rusland verboden Telegram-kanaal Nexta. Pratasevitsj staat sinds november vorig jaar op de lijst van „personen die betrokken zijn bij terroristische activiteiten” en riskeert de doodstraf.

Moet ik herhalen dat Loekasjenko en zijn aanhangers geen grenzen kennen? Deze zondagse misdaad mag dan de eerste daad van internationaal terrorisme van het regime zijn, het zal niet de laatste zijn. Ik zou zeggen: „Word wakker, Europa” – tenminste, als ik dacht dat Europa aan het slapen was. Maar Europa is bang. En Loekasjenko weet dat.

Op 14 november schreef Nexta, dat tegenwoordig vanuit Polen opereert, dat de beroemde muurschildering op het ‘Plein van Verandering’ in Minsk door Roman Bondarenko zelf was geschilderd. De Wit-Russische Banksy, zoals ik hem noem, moest dat in het geheim doen om in leven te blijven. De Wit-Russen worden immers al lang niet meer door de wet beschermd; niet in Wit-Rusland en niet daarbuiten. Sinds 17 mei is dat zelfs formeel beleid.